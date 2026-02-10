Yürekleri ağza getiren anlar! Şefin hızlı müdahalesi bebeği kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Yürekleri ağza getiren anlar! Şefin hızlı müdahalesi bebeği kurtardı

Haberin Videosunu İzleyin
Yürekleri ağza getiren anlar! Şefin hızlı müdahalesi bebeği kurtardı
10.02.2026 11:14  Güncelleme: 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yürekleri ağza getiren anlar! Şefin hızlı müdahalesi bebeği kurtardı
Haber Videosu

Kahramanmaraş'ta bir restoranda yemek yerken boğazına yabancı cisim kaçan bebek nefessiz kaldı. Anne paniklerden restoranda görev yapan şef heimlich manevrası yaparak bebeği kurtardı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir restoranda boğazına yabancı cisim kaçan bebek, işletmede görevli şefin yaptığı heimlich manevrası sayesinde hayata tutundu.

ŞEFİN MÜDAHALESİ BEBEĞİ KURTARDI

Haberler.com'dan Muhammet Özer'in haberine göre; olay, Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde bulunan bir restoranda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte restoranda bulunan bebek, yemek sırasında nefes almakta zorlanmaya başladı. Durumu fark eden anne büyük panik yaşarken, çevredeki vatandaşlar da kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Restoranda görev yapan şef Ali Aydoğan, durumu fark eder etmez müdahalede bulundu. Bebeği kucağına alan Aydoğan, doğru ilk yardım tekniğini uygulayarak bebeğin solunum yolunu tıkayan yabancı cismin çıkmasını sağladı.

Yürekleri ağza getiren anlar! Şefin hızlı müdahalesi bebeği kurtardı

O ANLAR KAMERADA

O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Müdahalenin ardından bebeğin yeniden nefes almaya başlamasıyla aile ve restorandaki vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin kontrollerinde bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"DOĞRU İLK YARDIM BİLİSİ HAYAT KURTARIR"

Yaşananların ardından açıklamada bulunan Ali Aydoğan, benzer durumlarda panikle hareket edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Boğulma vakalarında bebeğin ağzına parmak sokmak, cismin daha da ilerlemesine neden olabilir. Doğru ilk yardım bilgisi hayat kurtarır" dedi.

Aile ise zamanında ve doğru müdahalesi nedeniyle Aydoğan'a teşekkür ederek, büyük bir facianın önüne geçildiğini ifade etti.

Kahramanmaraş, Güncel, Bebek, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yürekleri ağza getiren anlar! Şefin hızlı müdahalesi bebeği kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hasan Atabey Hasan Atabey:
    lokanta gibi restorant gibi yerlerde revir olması lazım ve içerde yetkili kişi olup bu tür müdahaleye hakim olması lazım eline sağlık şef 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Şikayet Osman Gökçek’ten Bakanlık, CHP’den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü
Skandal öneri “Kadın ithal edelim“ dedi, partiden atıldı Skandal öneri! "Kadın ithal edelim" dedi, partiden atıldı
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Kap geldi İşte Jhon Duran’ın yeni takımı Kap geldi! İşte Jhon Duran'ın yeni takımı
Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı Miktar inanılmaz Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı! Miktar inanılmaz
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
Britanya Başbakanının Ghislaine Maxwell ile grup ilişki yaşadığı iddia edildi Britanya Başbakanının Ghislaine Maxwell ile grup ilişki yaşadığı iddia edildi

12:32
Ermenistan’dan kritik hamle: ABD’den 11 milyon dolara İHA aldılar
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar
12:32
Mbappe’nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti
Mbappe'nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti
12:07
Şıvga Gerez hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi’nde ’Cerrahpaşalıların Ablası’ydı
Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı
11:59
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
11:53
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 100 milyon euroluk tarihi fark
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 100 milyon euroluk tarihi fark
11:36
Akaryakıta okkalı zam geliyor İşte yeni fiyatlar
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar
11:36
Tacizci amca, Ajda Pekkan’ın vokalistini canından bezdirdi
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi
11:33
Kante ilk maçında gördüklerine inanamadı: En iyi şekilde karşılık veririm
Kante ilk maçında gördüklerine inanamadı: En iyi şekilde karşılık veririm
11:19
Taner Çağlı tahliye edildi Mehmet Akif Ersoy’la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
10:59
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 12:50:54. #7.11#
SON DAKİKA: Yürekleri ağza getiren anlar! Şefin hızlı müdahalesi bebeği kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.