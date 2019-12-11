YURT DIŞINDAN KİRALADIKLARI OTOMOBİLLERİ BAŞKA ÜLKELERDE SATACAKLARMIŞ - Son Dakika
Son Dakika Güncel YURT DIŞINDAN KİRALADIKLARI OTOMOBİLLERİ BAŞKA ÜLKELERDE SATACAKLARMIŞ - Son Dakika

YURT DIŞINDAN KİRALADIKLARI OTOMOBİLLERİ BAŞKA ÜLKELERDE SATACAKLARMIŞ

6 saat önce

YURT dışından kiralayarak getirdikleri lüks otomobilleri Türkiye üzerinden kaçak yollarla başka ülkelere götürüp satmaya hazırlandıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

YURT DIŞINDAN KİRALADIKLARI OTOMOBİLLERİ BAŞKA ÜLKELERDE SATACAKLARMIŞ, System.String[]
YURT dışından  kiralayarak getirdikleri lüks otomobilleri Türkiye üzerinden kaçak yollarla başka ülkelere götürüp satmaya hazırlandıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Almanya, İngiltere, Gürcistan'dan  kiralama yöntemiyle ülkeye getirilen lüks otomobilleri, daha sonra farklı ülkelere göndererek satmaya çalışan 5 kişiyi tespit etti. Şüphelileri takibe alan ekipler, 8 Aralık Pazar günü Beyoğlu'nda bir otele baskın düzenledi.  Beyoğlu'ndaki bir otele yapılan baskında Mahmut U.(35), Mehmet Ekrem A.(41), Ion C.(36), Cristian T.(25), Igor T.(30) isimli şüphelileri yakaladı. Şüphelilerle birlikte otelin otoparkında bulunan 5 lüks otomobil ele geçirildi.

Şubede sorgulanan şüphelilerden Mahmut U.'nun otomobilleri ülkeye getirdiği, Mehmet Ekrem A.'nın ise Türkiye'de işlemleri gerçekleştirdiği tespit edildi. Otomobillerin yapılacak  işlemlerin ardından yurt dışındaki sahiplerine teslim edileceği öğrenildi. Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GEÇEN YIL DA 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geçen yıl Mayıs ayında da aynı suçtan 5 kişiyi  gözaltına  almış, 3'ü tutuklanmıştı.

Görüntü dökümü:

-----------

- (Polis Kamerası)

-Operasyon anı

-Otomobillerin bulunduğu otoparktan çıkarılma anı

-(Aktüel)

-Şüphelilerin şube çıkışı

-Şube otoparkında bulunan 5 lüks otomobil


- İstanbul
Hırsızlık Büro Amirliği, Gürcistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı
ABD'den Türkiye'ye küstah S-400 tehdidi: Parti bitti, artık yolun sonu görüldü Son dakika: ABD Senatosu Dışişleri Komisyonu'nda Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı oylandı Son dakika: ABD Senatosu'nun yaptırım onayına Türkiye'den ilk tepki: Süreci takip ediyoruz

Son Dakika Haberleri
20:27 Sırbistan havayolu şirketi 2 yıl sonra yeniden İstanbul seferlerine başladı - Son Dakika
20:27 Kalın: "(Libya'ya asker gönderilmesi) Libya tarafından bize gelen böyle bir talep şu anda söz... - Son Dakika
20:20 AB Türkiye Delegasyonundan seyahat açıklaması - Son Dakika
20:20 Handke, Kosova'da istenmeyen kişi ilan edildi - Son Dakika
20:19 Ankara ayşe'nin avukatı: bilimsel mütalaa ile sanık çelişti - Son Dakika
19:08 Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak - Son Dakika
18:50 İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı - Son Dakika
17:45 Valinin davranışına CHP'li vekilden övgü: Bize böyle valiler lazım - Son Dakika
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Son Dakika
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 20:27:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: YURT DIŞINDAN KİRALADIKLARI OTOMOBİLLERİ BAŞKA ÜLKELERDE SATACAKLARMIŞ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]