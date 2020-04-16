Yurttaki karantina süresi dolan 150 kişi evlerine gönderildi - Son Dakika

Yurttaki karantina süresi dolan 150 kişi evlerine gönderildi

Bursa'da, Katar, Belarus ve Polonya'dan gelen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurdunda karantinaya alınan 150 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.

Bursa'da, Katar, Belarus ve Polonya'dan gelen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurdunda karantinaya alınan 150 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Yerleşkesi'ndeki Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 150 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından yetkililerin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek uğurladığı vatandaşlar, otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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