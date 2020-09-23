Yürüdüler, yüzdüler ve karete yaptılar - Son Dakika

- Yürüdüler, yüzdüler ve karete yaptılar

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde 23-30 Eylül Avrupa Spor Haftası sebebiyle yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş sonrasında yüzme, karete ve tekvando gibi spor gösterisi yapıldı.

Tekirdağ'da her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirerek hareket bilincini artırmak amacıyla 23-30 Eylül Avrupa Spor Haftası sebebiyle Tekirdağ Yelken Kulübü'nden Rumeli İskelesine kadar yürüyüş düzenlendi. Yaklaşık 1 kilometre süren yürüyüşe Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'da katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşının okunmasının ardından sporcular tarafından karete ve tekvando gösterisi yapıldı. Ardından Yelken sporcuları, Vali Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından selamlandı.

Programda daha sonra açık deniz 200 metre bayan yüzme yarışları ve 200 metre erkek yüzme yarışları gerçekleştirildi. Program, yüzme yarışmasında dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesi ile son buldu.

Programa Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün ve sporcular katıldı.