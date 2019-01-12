Yürüyen Köşk'ü 13 Bin Çocuk Ziyaret Etti
37 dakika önce
Yalova'da Yürüyen Köşk'ü geride bıraktığımız 2018 yılında toplam 52 bin 885 kişi ziyaret etti.
Yalova
'da Yürüyen Köşk
'ü geride bıraktığımız 2018 yılında toplam 52 bin 885 kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerin 13 bininin çocuk olduğu öğrenildi.
2016 yılında 27 bin 485 kişi köşkü ziyaret ederken, 2017 yılında bu sayı 37 bin 540 kişiyle artış gösterdi. 2017 yılından 2018 yılına ise yüzde 40 artarak bu sayı 52 bin 885 kişi oldu. 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs
Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı
, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
, 10-16 Kasım Atatürk
Haftası ve 19 Ağustos Atatürk'ün Yalova'ya gelişi gibi özel günlerde Yürüyen Köşk'ü toplam 5 bin 868 kişi ziyaret etti. Özel günlerde ziyaretçi akınına uğrayan Yürüyen Köşk'e en fazla ziyaretçi 10-16 Kasım Atatürk Haftasında 3 bin 37 kişiyle gerçekleşti. Bu ziyaretçi sayısını 1712 ziyaretçiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı izledi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10-16 Kasım Atatürk Haftası ziyaretçilerinin 1857 'si ise çocuk ziyaretçilerden oluştu. - YALOVA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:10 Kaynak: İHA
Yaşlı Adamı "Birlikte Olalım" Diyerek Kandırıp 500 Lirasını Çaldılar
Vücuduna Tahta Parçaları Saplanan Sürücü Öldü
İki Gün Haber Alınamadı, Evinde Yanmış Cesedi Bulundu
Ceren Hindistan ve Kızı Domuz Gribine Yakalandı!