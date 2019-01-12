Son Dakika Haberleri: Yürüyen Köşk'ü 13 Bin Çocuk Ziyaret Etti

Yürüyen Köşk'ü 13 Bin Çocuk Ziyaret Etti

37 dakika önce

Yalova'da Yürüyen Köşk'ü geride bıraktığımız 2018 yılında toplam 52 bin 885 kişi ziyaret etti.

Yürüyen Köşk'ü 13 Bin Çocuk Ziyaret Etti, System.String[]
Yalova'da Yürüyen Köşk'ü geride bıraktığımız 2018 yılında toplam 52 bin 885 kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerin 13 bininin çocuk olduğu öğrenildi.

2016 yılında 27 bin 485 kişi köşkü ziyaret ederken, 2017 yılında bu sayı 37 bin 540 kişiyle artış gösterdi. 2017 yılından 2018 yılına ise yüzde 40 artarak bu sayı 52 bin 885 kişi oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 10-16 Kasım Atatürk Haftası ve 19 Ağustos Atatürk'ün Yalova'ya gelişi gibi özel günlerde Yürüyen Köşk'ü toplam 5 bin 868 kişi ziyaret etti. Özel günlerde ziyaretçi akınına uğrayan Yürüyen Köşk'e en fazla ziyaretçi 10-16 Kasım Atatürk Haftasında 3 bin 37 kişiyle gerçekleşti. Bu ziyaretçi sayısını 1712 ziyaretçiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı izledi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10-16 Kasım Atatürk Haftası ziyaretçilerinin 1857 'si ise çocuk ziyaretçilerden oluştu. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:10 Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Yalova, Yürüyen Köşk, Güncel
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