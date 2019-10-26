Son Dakika Haberleri: Yusuf Yazıcı yıldızlaştı, Lille kazandı
Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı yıldızlaştı, Lille kazandı

Yusuf Yazıcı yıldızlaştı, Lille kazandı

31 dakika önce

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Bordeaux'yu 3-0 mağlup etti.

Yusuf Yazıcı yıldızlaştı, Lille kazandı, System.String[]

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Bordeaux'yu 3-0 mağlup etti.

Ligue 1'in 11. hafta mücadelesinde Lille, Bordeaux'yu ağırladı.

Ev sahibi ekipte Benjamin Andre, 22. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasını gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi.

Yusuf Yazıcı, 61. dakikada penaltıdan ağları sarsarak takımını 2-0 öne geçirirken Lille'deki ilk golünü atmış oldu. 90. dakikada Loic Remy, Yusuf'un pasında topu ağlarla buluşturdu ve skoru belirledi: 3-0

Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ile Zeki Çelik, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Yusuf Yazıcı, Bordeaux, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 08:44 Kaynak: AA
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