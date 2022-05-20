"Yüzen oteller" Antalya Limanı'na demir atmaya başladı - Son Dakika
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"Yüzen oteller" Antalya Limanı'na demir atmaya başladı

20.05.2022 12:03
"Yüzen oteller" Antalya Limanı'na demir atmaya başladı

Türkiye'nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya, "yüzen oteller" olarak bilinen dev gemileri ağırlamaya başladı.

Türkiye'nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya, "yüzen oteller" olarak bilinen dev gemileri ağırlamaya başladı.

Toplam 370 metre uzunluğunda iki iskele, bin 830 metrekare yolcu terminaline sahip Antalya Limanı'nda kruvaziyer turizmi hareketleniyor. İlk gemisini 25 Mart'a karşılayan liman, önceki gün sezonun 4'üncü lüks gemisinin yolcularına ev sahipliği yaptı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden gelen Marshall Adaları bayraklı Seven Seas Explorer isimli yolcu gemisi, ABD'li, İngiliz ve Alman yaklaşık 500 yolcusuyla Antalya Limanı'na demirledi. 224 metre uzunluğunda, 31 metre genişliğindeki ve 10 katlı gemi, akşam saatlerinde Kıbrıs'a doğru hareket etti.

Sezon sonuna kadar limanın, çok sayıda dev gemiyi konuk etmesi bekleniyor.

Bu yıl 35 lüks geminin Antalya Limanı'na demir atması bekleniyor

QTerminals Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, AA muhabirine, Antalya'nın kruvaziyer ile farklı ülkelerden ve finansal açıdan getirisi 4 ila 5 kat daha fazla turistleri ağırladığını belirtti.

Salgınsonrası kruvaziyer turizmin yeniden hareketlendiğini ve sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Sert, şunları kaydetti:

"Bu sezon 35 kadar yolcu gemisi ile 38 bin kadar yolcuya ulaşmayı bekliyoruz. Daha önceki yıllardaki rekorları egale etmek, daha iyi rakamlara ulaşmak istiyoruz. Daha önce 70 kadar gemiyle 200 bin yolcuya ulaşmıştık, bu rakamı 2023'te yakalama, 2024'te ise iki katına çıkarma beklentisi içindeyiz. Hem limanın kapasitesi hem de mevcut şartlarımız buna müsait."

Salgın nedeniyle kruvaziyer turizmin durma noktasına geldiğini ifade eden Sert, 2 yıldır eve kapanan insanların artık kendilerini dışarıya atmak istediğini ve bu durumun da turizme pozitif bir şekilde yansıyacağını söyledi.

Lüks gemilerle seyahat edenlerin de farklı deneyimler yaşadıklarını anlatan Sert, akşam yemeğini farklı bir ülkede yiyen insanların, sabah ise farklı ülkede uyandıklarını kaydetti. Limanların da tanıtım elçisi görevi üstlendiğini aktaran Sert, buralarda verilen hizmetlerin de memnuniyete yansıdığını ve turizmin devamlılığı açısından etkili olduğunu kaydetti.

Sert, Türkiye'de 70 civarında kruvaziyer gemi kabul eden liman bulunduğunu ancak Antalya ile İstanbul limanlarının "indi, bindi" özelliği ile farklılık gösterdiğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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