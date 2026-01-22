Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Amasya'da yapılacak konutların kurası çekildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Amasya'da yapılacak konutların kurası çekildi

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Amasya\'da yapılacak konutların kurası çekildi
22.01.2026 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2 bin 601 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi.

Amasya'da Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2 bin 601 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Amasya Saraydüzü Kışla Binası'nda noter huzurunda düzenlenen kura çekim töreninde yaptığı konuşmada, Yüzyılın Konut Projesi ile 81 ilin tamamında inşa edilecek 500 bin sosyal konut kapsamında hak sahiplerini belirlediklerini söyledi.

Amasya'da da 2 bin 601 konutun kura çekimini yaptıklarını belirten Demiralp, hak sahibi olacakların yeni evlerinde aileleriyle huzurla ve mutlulukla oturmalarını diledi.

AK Parti iktidarları olarak 24 yıldır eser ve hizmet siyasetlerinin merkezine her zaman insanları aldıklarını vurgulayan Demiralp, yıllardır millet bahçeleri, kentsel dönüşüm, atık su arıtma tesisleri, çevre yatırımları ve sosyal konut gibi eserleri Amasya'ya kazandırdıklarını anlattı.

Barınmanın insanların en temel ihtiyaçlarından biri olduğuna dikkati çeken Demiralp, "Ailesiyle güvenli bir çatı altında yaşamak her vatandaşımızın en doğal hakkıdır. Bu anlayışla TOKİ Başkanlığımız eliyle bugüne kadar sosyal donatılarla beraber 1 milyon 753 bin sosyal konut ürettik, 5 milyondan fazla dar gelirli vatandaşımızı yeni yuvalarına kavuşturduk. Hamdolsun, her yuvamızla hem ailelerimizin hayallerini gerçekleştirdik hem de evlatlarımızın geleceğini teminat altına aldık." dedi.

"455 bin konutu rekor hızla inşa ettik"

Demiralp, 6 Şubat 2023'te asrın felaketinin hemen ardından tüm bakanlıkların, devletin tüm yetkililerinin hızlı şekilde yaraları sarmak için harekete geçtiğini dile getirerek, "Deprem bölgesinde çok büyük seferberlik ilan ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un öncülüğünde tam 455 bin konutu rekor hızla inşa ettik. Rekor diyorum çünkü dünyada eşi benzeri görülmemiş bir yöntemle, kararlılıkla çalıştık. Günde tamı tamına 550 konut, saatte 23 konutu TOKİ'miz üretti. Bu, çok büyük bir rakam." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle geçen yıl 27 Aralık'ta Hatay'da gerçekleşen törende 455 bin konutun tamamını depremzedelere teslim ettiklerini hatırlatan Demiralp, şöyle konuştu:

"11 ilde bu kadar konutu eş zamanlı yapmak, bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı yeniden inşa etmek gibi her insanın harcı değildir. Alnımızın akıyla verdiğimiz sözü yerine getirdik. Her bir depremzede kardeşimizi yıl bitmeden yeni yuvalarına kavuşturduk. Bu kararlılığın devamı olarak 81 ilimizde inşa edeceğimiz 500 bin sosyal konut kura törenimizi gerçekleştiriyoruz. Elbette ki bu proje, dar gelirli vatandaşlarımızın uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak muazzam bir adımdır. Bu kapsamda Amasya'mızda projemize 22 bin 80 başvuru oldu. Bugün inşa edeceğimiz 2 bin 601 konutumuzun kurasını çekiyoruz, hak sahiplerini belirliyoruz. 'Ev sahibi Türkiye' hedefimiz doğrultusunda hiç kimseyi geride bırakmıyoruz."

Amasya Valisi Önder Bakan'ın da konuşma yaptığı programda, noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilerek hak sahipleri belirlendi.

Ev sahibi olmak için kura çekilişini heyecanla bekleyen vatandaşlar da projenin hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Programa, AK Parti İl Başkanı Galip Uzun, belediye başkanları, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Amasya'da yapılacak konutların kurası çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat! Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz
Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu
Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı
Adliye çıkışında tekmeli yumruklu kavga Adliye çıkışında tekmeli yumruklu kavga
Edin Dzeko imza yolunda Edin Dzeko imza yolunda
Yeni tarzı Macron’u Trump’ın diline düşürdü Konuşmasına ara verip dalgasını geçti Yeni tarzı Macron'u Trump'ın diline düşürdü! Konuşmasına ara verip dalgasını geçti

16:50
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara’dan çıkardı
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara'dan çıkardı
16:43
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
15:14
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 17:00:20. #7.11#
SON DAKİKA: Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Amasya'da yapılacak konutların kurası çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.