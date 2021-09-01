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Zafer Bayramı coşkusu Kartal'da festival tadında devam ediyor - Son Dakika

Zafer Bayramı coşkusu Kartal'da festival tadında devam ediyor

01.09.2021 10:53

Zafer Bayramı coşkusu Kartal'da festival tadında devam ediyor Kartal'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları tüm heyecanıyla devam ediyor.

Zafer Bayramı coşkusu Kartal'da festival tadında devam ediyor

İSTANBUL - Kartal'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları tüm heyecanıyla devam ediyor. Ünlü sanatçı İlyas Yalçıntaş, kutlamalarda sevilen şarkılarıyla sahne alarak binlerce Kartallıya unutulmaz bir gece yaşattı.

27 Ağustos günü ünlü Rapçi Ceza ile başlayarak Manga, Ceylan Ertem, Moğollar, Ümit Besen- Pamela ile devam eden konserler dizisi ile Kartallılar, Zafer Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı. Kutlamaların 5'inci gününde ise İlyas Yalçıntaş sevilen şarkılarını Zafer Bayramı için seslendirdi.

Mahalle etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğlendi

Kutlamalar boyunca, her gün ayrı bir noktada gerçekleşen ve Kartallı çocuklara keyif dolu anlar yaşatan 'Mahalle Etkinliği', bu kez Esentepe Mahallesi Mehmet Ali Büklü Parkı'nda düzenlendi. Kartallı çocuklar, aileleri ile beraber oyun platformları ve sokak oyunlarıyla doyasıya eğlendi.

İlyas Yalçıntaş Kartal'ı salladı

Kutlamaların devamında, sevilen sanatçı İlyas Yalçıntaş, ilçe meydanında düzenlenen konserde binlerce Kartallı ile buluştu. Konser boyunca, 'Olur Olur', 'Kalbimin Kapısı', 'Dünya Senin' gibi sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı, dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Binlerce Kartallı, gece boyunca seslendirilen şarkılara büyük bir coşkuyla eşlik etti.

"Bu vatan kolay kurulmadı"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, konser programında yaptığı konuşmada, "Bu vatan kolay kurulmadı. 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos'ta biten savaşla bu topraklardan tekrar çıkmamak üzere, burada kalıcı olmak üzere büyük bir zafer kazanıldı. Bu zaferi bizlere yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve tüm şehitlerimize minnetlerimizi sunuyoruz.

Enerji burada, gençlik burada. Bu enerjiyi Kartal'dan İstanbul'da, İstanbul'dan Türkiye'ye yayacağız." ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından, Başkan Gökhan Yüksel, ünlü sanatçı İlyas Yalçıntaş'a teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Zafer ve Barış Haftası kutlamaları, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde, 20.00'da Murat Gemlik ve 21.00'da Barışa Rap konseriyle devam edecek.

Zafer Bayramı coşkusu Kartal'da festival tadında devam ediyor
Zafer Bayramı coşkusu Kartal'da festival tadında devam ediyor
Zafer Bayramı coşkusu Kartal'da festival tadında devam ediyor
Zafer Bayramı coşkusu Kartal'da festival tadında devam ediyor

30 Ağustos, İstanbul, Festival, Kartal, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zafer Bayramı coşkusu Kartal'da festival tadında devam ediyor - Son Dakika


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