Zaporijya'da İHA Saldırısı: 3 Ölü
3. Sayfa

Zaporijya'da İHA Saldırısı: 3 Ölü

29.01.2026 13:12
Rusya'nın Zaporijya'ya düzenlediği İHA saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 841 saldırı gerçekleşti.

Rus güçlerinin Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya bölgesine gece saatlerinde düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya ordusu, gece saatlerinde Ukrayna'yı hedef aldı. Ülkenin güneydoğusundaki Zaporijya bölgesine bir insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov, son 24 saat içinde bölgede 34 yerleşim yerine toplam 841 saldırı düzenlediğini söyledi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'nden (DSNS) yapılan açıklamada ise, Rusya'nın saldırısında bir binanın tamamen yıkıldığı ve birkaç binanın da hasar gördüğü bildirildi. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın gece boyunca 105 İHA fırlattığını, bunların 84'ünün düşürüldüğünü bildirdi.

Salı günkü saldırıda can kaybı arttı

Öte yandan Odessa Valisi Oleh Kiper, Rusya'nın liman kentine saldırdığını söyledi. Kiper, bir sanayi tesisinde büyük bir yangın çıktığını, depoların, üretim binalarının ve kamyonların hasar gördüğünü ancak can kaybı yaşanmadığını belirtti. Kiper ayrıca salı günü düzenlenen saldırıda can kaybının 4'e yükseldiğini ifade etti. - ZAPORİJYA

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, Zaporijya, Güvenlik, 3. Sayfa, Rusya, Son Dakika

