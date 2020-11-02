"Zara bebekleri" ile ilçenin kültürü yaşatılacak - Son Dakika

"Zara bebekleri" ile ilçenin kültürü yaşatılacak

02.11.2020 10:05

Zara Kaymakamlığı ilçenin kültürünü yaşatmak amacıyla "Zara bebekleri" üretmek için çalışma başlattı.

Zara Kaymakamlığı ilçenin kültürünü yaşatmak amacıyla "Zara bebekleri" üretmek için çalışma başlattı.

Kaymakam Mehmet Sayın, yaptığı açıklamada, "Öğretim Görevlisi Özlem Sayın birlikteliğinde hazırlık çalışması yapılan, ilçemizin kültürünü yansıtan ve önemli değerlerimizden olan köylerimizin geleneksel kıyafetlerinin tanıtımının yapılması amacıyla başlatılan projede ilk ürünler ortaya çıkmaya başladı." dedi.

İlk çalışmada Korkut, Tödürge ve Özköylerin bebek prototiplerinin hazırlandığını ifade eden Sayın, "İlerleyen dönemde diğer köylerimizin de çalışmasının tamamlanmasıyla Zara bebeklerinin seri üretimine geçilmesini hedefliyoruz. Ayrıca Zara bebeklerinin tescil işlemlerine de başlanıldı." diye konuştu.

Öğretim Görevlisi, Mehmet Sayın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Zara bebekleri' ile ilçenin kültürü yaşatılacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nde son sırada yer alıyor Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu Tartıştığı kocası ekmek bıçağıyla yaraladı! İmdadına çığlıklarını duyan komşuları yetişti Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu İngilizin doğa harikası yarımadadaki villası için hem yıkım, hem para cezası Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Enkazdan çıkan çantadan borç listesi ve bunların ödenmesi için ayrılan para çıktı MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu
Kahvaltı hazırlamayan eşine kafa atıp burnundan bıçakladı Kahvaltı hazırlamayan eşine kafa atıp burnundan bıçakladı         
09:54
Devlet Bahçeli'nin koronaya yakalandığı iddiasını özel kalem müdürü yalanladı: Beyefendinin sağlığı gayet iyi Devlet Bahçeli'nin koronaya yakalandığı iddiasını özel kalem müdürü yalanladı: Beyefendinin sağlığı gayet iyi         
09:40
Son Dakika! Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma hamlesi: Bankaların borç alabilme limitleri sıfırlandı Son Dakika! Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma hamlesi: Bankaların borç alabilme limitleri sıfırlandı         
09:11
Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı         
09:02
3 yaşındaki Elif'i enkazdan sağ çıkaran görevli gözyaşlarını tutamadı: Allah'ım onu bize bağışladı 3 yaşındaki Elif'i enkazdan sağ çıkaran görevli gözyaşlarını tutamadı: Allah'ım onu bize bağışladı         
08:43
İrem Derici'den İrem Derici'den "İnsan erkeğin gücünü istiyor" diyen Demet Akalın'a gönderme: Erkek gücüne ihtiyaç duymuyorum         
08:38
Son Dakika! İzmir'de 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif enkazdan sağ çıkarıldı Son Dakika! İzmir'de 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif enkazdan sağ çıkarıldı         
08:07
Lübnan'da Ermeniler, Dağlık Karabağ'da savaşmak için gönüllü asker topluyor Lübnan'da Ermeniler, Dağlık Karabağ'da savaşmak için gönüllü asker topluyor         
07:42
Enkazdan 58 saat sonra kurtarılan İdil'in ilk sözleri yürekleri sızlattı: İtfaiyeci amca kardeşim öldü Enkazdan 58 saat sonra kurtarılan İdil'in ilk sözleri yürekleri sızlattı: İtfaiyeci amca kardeşim öldü         
05:55
Tottenham'a Brighton karşısında galibiyeti Gareth Bale getirdi Tottenham'a Brighton karşısında galibiyeti Gareth Bale getirdi         
00:19
Şehit kardeşi, kız isteme hazırlığındayken silahlı saldırıda öldürüldü Şehit kardeşi, kız isteme hazırlığındayken silahlı saldırıda öldürüldü         
22:31
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Kaçak ocakta göçük altında kalan işçiyi Kaçak ocakta göçük altında kalan işçiyi "Ağaçtan düştü" diyerek hastaneye getirdiler         
18:03
Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 79'a yükseldi Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 79'a yükseldi         
17:14
Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada         
15:24
CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok         
15:21
Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş         
11:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 10:14:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Zara bebekleri" ile ilçenin kültürü yaşatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei