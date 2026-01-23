Zara\'da Kızıl Şahin\'e Esnaf Sahip Çıktı

Sivas'ın Zara ilçesinde soğuktan bitkin düşen kızıl şahine esnaf sahip çıktı.

Soğuk hava ve kar yağışının etkisini sürdürdüğü ilçede, soğuk ve açlıktan bitkin düşen kızıl şahin, Zara Millet Bahçesi'ndeki Saat Kulesi yanındaki banklara düştü.

Şahini fark eden çevredeki esnaf Akif Mutlu, iş yerine getirdiği kızıl şahine yiyecek verdi.

Mutlu, daha sonra kızıl şahini Zara Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Esnaf Akif Mutlu, "İş yerimde oturup dışarıyı izlerken, muhtemelen karnı aç ve soğuktan da etkilenmiş kızıl şahin banklara kondu. Yanına gittiğimde biraz uzaklaşmaya çalıştı ama 5 metre kadar uçabildi. Soğuktan donmasın diye dükkana götürdüm. Biraz ısıttım, sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü aradım. Orman İşletme Müdürlüğüne bırakmamızı söylediler. Biz de getirdik ve teslim ettik." ifadelerini kullandı.