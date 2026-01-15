Zara'da Sigara Bırakma Polikliniği Açıldı - Son Dakika
Zara'da Sigara Bırakma Polikliniği Açıldı

15.01.2026 10:39
Zara'da sigara bırakmak isteyenlere destek sunan poliklinik hizmete girdi, tedavi ücretsiz.

Sivas'ın Zara ilçesinde sigara bırakma polikliniği hizmete açıldı.

Zara Devlet Hastanesinin internet sitesinden yapılan açıklamada, ilçede sigara bırakmak isteyenlere olanak sağlamak ve yardımcı olmak amacıyla sigara bırakma polikliniğinin vatandaşların hizmetine sunuldu belirtildi.

Açıklamada, "Sigara bağımlılığıyla mücadele eden bireylere hekimlerimiz ve sağlık ekibimiz tarafından bilimsel, güvenilir ve kişiye özel destek sunulacaktır. Polikliniğimizde danışanlarımıza değerlendirme, bilgilendirme, motivasyonel destek ve gerekli görülen tıbbi yaklaşımlar bütüncül bir anlayışla uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Pratisyen hekim Ömer Faruk Balkayaoğlu tarafından hizmet verilecek poliklinikte, tedavide uygulamaya gerek duyulacak ilaçlar da Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak karşılanacak.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

