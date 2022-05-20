Zara ilçesi 4 ülkeden öğrencileri ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi

Zara ilçesi 4 ülkeden öğrencileri ağırladı

20.05.2022 11:14
Zara ilçesi 4 ülkeden öğrencileri ağırladı

Sivas'ın Zara ilçesine bir proje kapsamında gelen yabancı öğrenciler ilçeyi gezdi.

Sivas'ın Zara ilçesine bir proje kapsamında gelen yabancı öğrenciler ilçeyi gezdi.

Zara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından yürütülen "Google Tools and Mobile Apps" (Google Araçları ve Uygulamaları) projesi kapsamında Letonya, Hırvatistan, Yunanistan ve İtalya'dan 30 öğrenci, 6 öğretmenden oluşan kafile, Zara ilçesine geldi.

Divriği, Kangal ve Gürün ilçelerini de gezen öğrenciler, Zara'da konaklayarak Sivas'ın mutfağı, kültürü hakkında bilgi edindi.

Zara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Arslan, proje hakkında bilgi vererek, "Okulumuz tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığımızın ortak protokolüne bağlı olarak Erasmus programı kapsamında proje başlatıldı. Proje Letonya, Hırvatistan, Yunanistan ve İtalya ile ortak yürütüldü." dedi.

Projenin Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından da desteklendiğini aktaran Arslan, "Her ülkede farklı bir başlıkla Google araçlarını kullanarak bu projeyi gerçekleştirdik. Türkiye ayağında da küresel ısınma, çevreye karşı duyarlılık, piller ve geleceği, elektrik üretimi konularını işliyoruz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Meslek lisesi öğrencileri ilaç takip cihazı tasarladı Meslek lisesi öğrencileri ilaç takip cihazı tasarladı Koruma altındaki göl son görüntüsü ile şaşkınlığa neden oldu Koruma altındaki göl son görüntüsü ile şaşkınlığa neden oldu Sivas'ta 74 yaşındaki antikacı eski terazileri sergiledi Sivas'ta 74 yaşındaki antikacı eski terazileri sergiledi
Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Hırvatistan, Letonya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zara ilçesi 4 ülkeden öğrencileri ağırladı - Son Dakika


Son Dakika
17:12 Elon Musk'tan hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt geldi: Benimle ilgili bilinmeyen tek bir şey söylesin
17:10 Maçı kaybeden öğrencisine yumruk atan antrenör disipline sevk edildi: Soruşturma bitene kadar tekvando ile ilgili bir görevde bulunamayacak
16:58 Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
16:54 Hakkari Valiliği sosyal medyadan uyardı! Dolandırıcılara dikkat
16:53 Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu: Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor
16:49 Maltepe Belediyesi'nden "rüşvet operasyonu" açıklaması: "Aktif görevde olan üst düzey isimler" ifadesiyle verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır
16:24 Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı
16:22 Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
16:22 Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Leicester City macerası bitiyor! Juventus transfer için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 17:25:05. #1.12#
SON DAKİKA: Zara ilçesi 4 ülkeden öğrencileri ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement