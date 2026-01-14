Zatüre Tehlikesi: Erken Tanı Hayati

Medical Point Gaziantep Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Çetin, zatürenin akciğerleri etkileyen ciddi bir enfeksiyon hastalığı olduğunu belirterek, erken tanı ve tedavinin hayati önem taşıdığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, mevsim geçişleri, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve üst solunum yolu enfeksiyonlarının yaygınlaşmasıyla hastanelerde zatürre yoğunluğu yaşanıyor. Gaziantep'te de birçok vatandaş zatüre şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvuruyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Çetin, akciğerleri etkileyen ciddi bir enfeksiyon hastalığı olan zatürenin ateş, öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, halsizlik ve titreme gibi belirtilerle kendini gösterebildiğini aktardı.

Erken tanı ve tedavinin hayati önem taşıdığına işaret eden Çetin, özellikle yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerin daha fazla risk altında olduğunu vurguladı.

Hastanelerdeki yoğunluğa da dikkati çeken Çetin, son dönemde zatürre vakalarında ciddi artış gözlemlediklerini bilgisini vererek, bu durumun hastanelerde yoğunluğa neden olduğunu anlattı.

Çetin, vatandaşların belirtileri hafife almamasını, şikayetleri varsa vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini belirterek, "Mevsime uygun giyinmek, el hijyenine dikkat etmek, sigaradan uzak durmak, kalabalık ortamlarda maske kullanmak ve grip ile zatüre aşılarını ihmal etmemek büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Çetin, vatandaşları bilinçli olmaya davet ederek, zatürenin erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabileceğini, geç kalınan vakalarda ise ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini aktardı.