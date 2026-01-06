Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile devam eden barış anlaşması müzakerelerine değinerek, "Asıl üzerinde çalışmamız gereken konu toprak meselesi. Faydalı olabilecek bir dizi fikrimiz var. Eğer bazı başlıklar ekiplerimiz arasında çözülemez ve tıkanmış halde kalırsa, liderler olarak sürece dahil olabiliriz" dedi. - PARİS
Son Dakika › Politika › Zelenskiy'den Barış Müzakereleri Açıklaması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?