Zelenskiy'den Barış Müzakereleri Açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile devam eden barış anlaşması müzakerelerine değinerek, "Asıl üzerinde çalışmamız gereken konu toprak meselesi. Faydalı olabilecek bir dizi fikrimiz var. Eğer bazı başlıklar ekiplerimiz arasında çözülemez ve tıkanmış halde kalırsa, liderler olarak sürece dahil olabiliriz" dedi. - PARİS