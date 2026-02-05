Zelenskiy: İşgal Altındaki Topraklar Bizimdir - Son Dakika
Zelenskiy: İşgal Altındaki Topraklar Bizimdir

05.02.2026 18:16
Zelenskiy, işgal altındaki bölgeleri Rusya'ya ait olarak tanımayacaklarını vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesinde işgal ettiği bölgeleri "Rusya'ya ait topraklar" olarak tanımayacaklarını vurgulayarak "Geçici olarak işgal altında olsa bile bunlar bizim topraklarımız." dedi.

Zelenskiy, başkent Kiev'de temaslarda bulunan Polonya Başbakanı Donald Tusk ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi yönünde devam eden çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Zelenskiy, ABD ile Rusya ve Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de dün başlayan üçlü müzakerelerin yeni turunun bugün sona erdiğini anımsattı.

Devlet Başkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısının devam ettiği salonda hava saldırısı karşıtı alarm sesinin duyulduğunu ifade eden Zelenskiy, "Alarmın şimdi çalmaya başlaması, savaşın sona erdirilmesi konusunda bir anlaşmaya varılamadığı anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Abu Dabi'deki müzakereler sonucu bugün Rusya ile esir asker takasının yapıldığını hatırlatan Zelenskiy, esir takas sürecinin devam etmesi için görüşmeleri sürdüreceklerini bildirdi.

Zelenskiy, "Bir sonraki toplantının yakında yapılacağı konusunda anlaştık." dedi.

Üçlü müzakereler sırasında ele alınan konular hassas olduğu için ayrıntıları şimdi paylaşamayacağını belirten Zelenskiy, "Her şeyi görüştük." ifadesini kullandı.

Ülkesinde işgal edilen bölgeleri "Rusya'nın toprakları" olarak tanımayacaklarını vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna'nın, belgeleri imzalayan bir devlet başkanı var, Tanrı'ya şükür. Ukrayna için önemli olan belgeleri imzalayan diğer liderler değil. Bu yüzden, geçici olarak işgal altında olsa bile bunlar bizim topraklarımız." diye konuştu.

Zelenskiy, Ukrayna'nın ateşkes için hazır olduğunu ancak bunun için ABD'nin ülkesine güçlü güvenlik garantileri sağlaması gerektiğini belirterek "Başından beri ateşkes için hazırlıklıydık. Rusya ateşkesi kabul etmeli." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Güncel, Rusya, Son Dakika

