Zelenskiy, Ocak Ayında ABD'de Zirve Düzenlemek İstiyor

04.01.2026 01:16
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, güvenlik garantileri için ocak sonunda ABD'de liderler zirvesi düzenlemeyi planlıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, barış planını görüşmek üzere ocak ayı sonuna kadar ABD'de liderler zirvesini düzenlemek istediklerini bildirdi.

Zelenskiy, Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşının gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Ukrayna için güvenlik garantileri üzerinde çalışan Avrupalı yetkililerin Kiev'de Ukrayna heyeti ile bir araya geldiğini anımsatan Zelenskiy, 5 Ocak'ta ise müttefik ülkelerin genelkurmay başkanlarının katılımıyla bu konuyla ilgili bir toplantının daha yapılacağını belirtti.

Zelenskiy, 6 Ocak'ta Paris'te "Gönüllüler Koalisyonu" ülkelerin liderlerinin katılacağı bir zirvenin düzenleneceğini dile getirerek, burada ABD heyeti ile de bir araya geleceklerini bildirdi.

Zirve kapsamında farklı görüşmelerin yapılacağını aktaran Zelenskiy, "Daha sonra liderler bir araya gelecek ve güvenlik garantileri belgeleri son haline getirilecek." dedi.

Zelenskiy, Paris zirvesinin bir veya iki gün sürebileceğini kaydederek, "Bundan sonra ise ABD'de liderlerin katıldığı geniş kapsamlı bir toplantı için hazırlık yapacağımızı düşünüyorum. Tüm bunların ocak ayı sonuna kadar gerçekleşmesini istiyoruz." diye konuştu.

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasına ilişkin soruya Zelenskiy, "Ne diyebilirim ki? Eğer diktatörlerle böyle olabiliyorsa, Amerika Birleşik Devletleri bundan sonra ne yapacağını biliyor demektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Zelenskiy, Ocak Ayında ABD'de Zirve Düzenlemek İstiyor
