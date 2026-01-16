Zelenskiy: Savaşın Bitmesi İçin Rusya'ya Baskı Gerek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Zelenskiy: Savaşın Bitmesi İçin Rusya'ya Baskı Gerek

16.01.2026 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna lideri Zelenskiy, ABD'nin savaşı sona erdirmek istediğini, ancak Rusya'nın geciktirdiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ve Ukrayna'nın savaşın hemen sona ermesini istediğini ancak Rusya'nın uzatmaya çalıştığını söyledi.

Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere ülkesine gelen Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile Kiev'deki çalışma ofisinde bir araya geldi.

İkili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için yürütülen müzakereler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Zelenskiy, ABD tarafıyla barış planı ve Ukrayna'nın güvenlik garantileri üzerinde çalışmaları yoğun şekilde sürdürdüklerini ifade etti.

Ukrayna müzakere grubunun ilerleyen günlerde ABD'de görüşmeleri yapacağını aktaran Zelenskiy, "Ukrayna heyeti şu anda ABD'ye doğru yolda." diye konuştu.

Rusya'nın savaşı uzatmaya çalıştığını savunan Zelenskiy, "ABD'nin, savaşı yarın bitirmek istediği açık. Biz ise bugün bitirmek istiyoruz. İkimiz bu konu ile ilgileniyoruz. Rusya'nın, anlaşmayı (barış anlaşması) imzalamayı ve savaşı bitirmeyi geciktirdiğini anlıyoruz." diye konuştu.

Zelenskiy, devletin çıkarlarını koruyarak barış müzakerelerini sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu konuda (müzakere) Rusya'dan daha hızlı olduğumuza inanıyorum. ABD tarafıyla çok iyi çalıştığımıza inanıyorum. Sadece bazı konularda aynı tarafta değiliz. Her şey açık, ben devletimizin çıkarlarını savunuyorum. Rusya, esir takası sürecini de engellemeye çalışıyor. Neden takas yapmıyorlar? ABD'nin bu soruya bir cevabı var mı? Hayır. Çünkü bazı rahatsız edici sorular var ve bunlar kesinlikle meşru sorular. Rusya, insani yardım dahil tüm süreçleri geciktiriyor."

Zelenskiy, savaşın sona ermesi için Rusya'ya baskı uygulanması gerektiğini ifade ederek, "Rusya'ya yeterince baskı uygulamamız gerekiyor ve tüm bunlar sona erecek. Buna çok yaklaştığımıza inanıyorum." dedi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Ukrayna, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy: Savaşın Bitmesi İçin Rusya'ya Baskı Gerek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Çocuklara ait müstehcen görüntü“ soruşturması 8 kişi gözaltına alındı "Çocuklara ait müstehcen görüntü" soruşturması! 8 kişi gözaltına alındı
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı
Fenerbahçe’ye karşı 10 kurtarış yapmıştı Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu
Beşiktaş 3 golle kupada 2’de 2 yaptı Beşiktaş 3 golle kupada 2'de 2 yaptı
THY’den “Irak seferlerinin durdurulduğu“ iddialarına ilişkin açıklama THY'den "Irak seferlerinin durdurulduğu" iddialarına ilişkin açıklama
DEM Partili belediye başkanının resmi makam aracına haciz DEM Partili belediye başkanının resmi makam aracına haciz

18:53
İngiltere’den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
18:45
İstanbullular dikkat Tarih verildi, ikisi birden gelecek
İstanbullular dikkat! Tarih verildi, ikisi birden gelecek
18:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
18:29
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testleri negatif
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif
18:06
Kasımpaşa’nın antrenman videosu viral oldu
Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu
18:00
Güngören’de 17 yaşındaki Atlas’ın öldüğü kavga kamerada
Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 19:15:24. #7.11#
SON DAKİKA: Zelenskiy: Savaşın Bitmesi İçin Rusya'ya Baskı Gerek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.