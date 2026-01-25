Zelenskiy: Toprak Bütünlüğümüzden Vazgeçmeyeceğiz - Son Dakika
Güncel

Zelenskiy: Toprak Bütünlüğümüzden Vazgeçmeyeceğiz

25.01.2026 21:16
Zelenskiy, toprak bütünlüğü konusunda taviz vermeyeceklerini ve güvenlik garantilerini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin toprak bütünlüğünden vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Topraklarımız konusundaki tutumum değişmedi." dedi.

Zelenskiy temaslarda bulunduğu Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ve Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Savaşın sona erdirilmesi için ABD tarafıyla üzerinde çalıştıkları Ukrayna güvenlik garantileri belgesinin imzalanmak için hazır olduğunu belirten Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Belge yüzde 100 hazırdır ve müttefiklerimizin, onu imzalamak için tarih ve yeri konusunda anlaşmaya varmasını bekliyoruz. Ardından belge, ABD Kongresi ve Ukrayna Parlamentosu'na onay için sunulacak."

Zelenskiy konuşmasında, Rusya, Ukrayna ve ABD arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de önceki günlerde yapılan müzakereleri de değerlendirdi.

ABD'nin, savaşın bitirilmesi için bir çözüm bulmaya çalıştığını kaydeden Zelenskiy, olası bir uzlaşmayı bütün tarafların kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, ABD'nin önerdiği 20 maddelik barış planın da Abu Dabi'deki görüşmelerde ele aldındığını kaydederek, "20 maddelik plan ve sorunlu konular görüşülüyor. Çok sayıda zor konu vardı ve onların sayısı şimdi azaldı." diye konuştu.

Ukrayna'nın kendi topraklarını savunmak için mücadele ettiğini ifade eden Zelenskiy, savaşın bitirilmesi için taraflar arasında bir uzlaşmaya varılması gerektiğini savunarak, "Topraklarımız konusundaki tutumum değişmedi." yorumunu yaptı.

Zelenskiy konuşmasında, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu sürecine de değinerek, ülkesinin 2027 yılında AB üyeliğine hazır olacağını söyledi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Diplomasi, Güncel, Son Dakika

SON DAKİKA: Zelenskiy: Toprak Bütünlüğümüzden Vazgeçmeyeceğiz
