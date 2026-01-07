Zelenskiy ve Hristodulidis'ten Olumlu Toplantı - Son Dakika
Zelenskiy ve Hristodulidis'ten Olumlu Toplantı

07.01.2026 21:17
GKRY lideri Hristodulidis, Ukrayna Başkanı Zelenskiy ile AB Dönem Başkanlığı hakkında görüştü.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Lefkoşa'yı ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü.

Hristodulidis, AB Dönem Başkanlığı'nın resmi açılış töreni kapsamında, Lefkoşa'da, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi.

Hristodulidis, Zelenskiy'i karşılarken "Görünüşe göre birçok olumlu gelişme var. Son gelişmeler hakkında sizden bilgi almayı ve ABD ile uluslararası toplumun barış anlaşması çabalarını desteklemek adına, AB Konseyi Dönem Başkanlığı olarak neler yapabileceğimizi değerlendirmeyi bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy de GKRY'nin AB Dönem Başkanlığı sırasında ileriye dönük birçok olumlu adım atılacağına inandığını dile getirdi.

Ukrayna'ya verilen destek ve insani yardım için Hristodulidis'e teşekkür eden Zelenskiy, ABD ve Avrupalı ortaklarla yaptığı son görüşmeler hakkında GKRY liderine bilgi verileceğini belirtti.

Hristodulidis, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından, Zelenskiy ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Zelenskiy ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiğini aktaran Hristodulidis, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlılığını teyit etti.

Hristodulidis, "Ukrayna, (AB dönem) başkanlığımızın temel önceliği olacak ve her düzeyde sürdürülebilir destek sağlamak için çalışacağız." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na bağlı kalacaklarının altını çizen Hristodulidis, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam olarak saygı duyan adil ve kalıcı bir barış için çalışırken Ukrayna halkıyla birlikte olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

