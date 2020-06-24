Zeljko Obradovic'in başarılarla dolu Fenerbahçe Beko kariyeri - Son Dakika

Zeljko Obradovic'in başarılarla dolu Fenerbahçe Beko kariyeri

Sarı-lacivertli camiayla 2013 yılında tanışan ve elde ettiği başarılarla taraftarın gönlünde taht kuran 60 yaşındaki başantrenörün, sözleşmesini uzatmama kararı şok etkisi oluşturdu.

Sarı-lacivertli camiayla 2013 yılında tanışan ve elde ettiği başarılarla taraftarın gönlünde taht kuran 60 yaşındaki başantrenörün, sözleşmesini uzatmama kararı şok etkisi oluşturdu.

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Geçen hafta İstanbul'a gelerek yönetimle yeni sözleşme görüşmeleri yapan Obradovic, ailesinin de isteğiyle 1 yıl takım çalıştırmama kararı aldı.


Fenerbahçe'nin başında 507 maça çıkan Sırp çalıştırıcı, sarı-lacivertli takımla 7 yılda 11 kupa kazandı.


Basketbolda Avrupa'nın bir numaralı kupasını Türkiye'ye getirme başarısı gösteren ilk ve tek başantrenör olan Obradovic, sarı-lacivertlilerle bu alanda önemli rekorlar kırmayı da başardı.


Müzedeki 24 kupanın 11'inde imzası var


Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli taraftarlara 11 kez kupa sevinci yaşattı.


Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin başında 1 THY Avrupa Ligi, 4 Türkiye Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 de Türkiye Kupası zaferi yaşadı.


Sırp başantrenörden önce tarihinde 13 kupası bulunan sarı-lacivertliler, 7 yılda Obradovic'le 11 kupayı müzesine götürdü.


Fenerbahçe'nin başında 382 galibiyet


Zeljko Obradovic, sarı-lacivertlilerle çıktığı 507 resmi karşılaşmada 382 galibiyet elde etti.


Obradovic, tarihi başarılar kazandırdığı takımıyla Basketbol Süper Ligi'nde 262, THY Avrupa Ligi'nde 217, Türkiye Kupası'nda 22, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise 6 olmak üzere toplam 507 karşılaşmaya çıktı.


Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 382 kez sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.


Obradovic'in Fenerbahçe karnesi şöyle:


Organizasyon Maç sayısı Galibiyet Yenilgi


Basketbol Süper Ligi 262 213 49


THY Avrupa Ligi 217 148 69


Türkiye Kupası 22 18 4


Cumhurbaşkanlığı Kupası 6 3 3


Toplam 507 382 125


Not: 2013-2014 sezonunda Galatasaray, ligdeki final serisinin son maçına çıkmadığı için bu karşılaşma istatistiklere dahil edilmemiştir.


Yüzde 75,3 kazanma oranı


Obradovic, Fenerbahçe'nin başında çıktığı maçlarda önemli bir galibiyet yüzdesi elde etti.


Tecrübeli başantrenör, 7. sezonunu geçirdiği sarı-lacivertlilerle 507 maçta 382 galibiyet aldı ve yüzde 75,3 kazanma oranı yakaladı.


Obradovic ile Avrupa'da Fenerbahçe rüzgarı


Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de görev yaptığı 7 sezonda sarı-lacivertlileri Avrupa'nın önemli takımları arasına soktu.


Fenerbahçe'nin Avrupa basketbolundaki yükselişi 2013 yılında başantrenörlüğe Zeljko Obradovic'in gelmesiyle başladı.


Avrupa Ligi'ni biri Fenerbahçe'yle olmak üzere 9 defayla en fazla kazanan başantrenör olan Obradovic, sarı-lacivertliler yönetiminde tamamladığı 6 sezonun 5'inde, Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda son 4'e kalma başarısı gösterdi.


Sarı-lacivertliler, Obradovic yönetiminde sadece ilk sezonunda Top 16 turunda elenmişti. Daha sonra tecrübeli başantrenörün liderliğinde sarı-lacivertli ekip, Dörtlü Final'in vazgeçilmez takımı oldu.


Fenerbahçe'yi zirveye 2017'de çıkardı


Obradovic, Fenerbahçe'yi 2017 yılında Avrupa'nın zirvesine çıkardı.


Deneyimli çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerle 2016-2017 sezonunda büyük bir başarıya imza attı.


Avrupa Ligi'nin İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'inde önce Real Madrid'i eleyen Obradovic'in öğrencileri, finalde de Olympiakos'u 80-64 yenerek kulüpler bazında Türk basketbol tarihinin en büyük başarısını elde etti.


Dörtlü Final'in vazgeçilmez ismi Obradovic


Kariyerinde Avrupa Ligi'nde 24 sezon mücadele eden Obradovic, 18 kez Dörtlü Final'e kalmayı başardı.


Obradovic, Fenerbahçe ile üst üste 5 kez Dörtlü Final'e kalarak kariyerinde de bir ilke imza attı.


Deneyimli başantrenör, Fenerbahçe dışında Panathinaikos'u 8, Real Madrid'i 2, Partizan, Benetton ve Joventut Badalona'yı ise birer kez Dörtlü Final'e götürdü.


Obradovic, boy gösterdiği 18 Dörtlü Final'de 9 şampiyonluğun yanı sıra üçer kez ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük yaşadı.


Fenerbahçe'de galibiyet rekoru


Zeljko Obradovic, Fenerbahçe ile 2018-2019 sezonunda galibiyet rekoru kırarak Dörtlü Final'e gitmişti.


Söz konusu sezonda normal sezonu lider bitiren Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe, yeni formatta oynanan Avrupa Ligi'nde zirvede yer alan ilk Türk takımı olmuştu.


Sarı-lacivertliler, toplam 28 galibiyet aldığı sezonda, Dörtlü Final'e en fazla maç kazanarak giden ekip olma unvanını elde etmişti.


Bütün takımlarıyla Avrupa kupası kazandı


Zeljko Obradovic, kariyerinde çalıştırdığı 6 kulüp takımıyla da Avrupa kupası kazanma sevinci yaşadı.


Partizan, Joventut Badalona, Real Madrid, Panathinaikos ve Fenerbahçe'yle Avrupa Ligi şampiyonluğu elde eden Obradovic, 1998-1999 sezonunda ise Benetton'un başında o dönemin en önemli kupalarından biri olan Saporta Kupası'nı elde etti.


Obradovic, Saporta Kupası'nı 1996-1997 sezonunda da Real Madrid'in başında kazandı.


18 Dörtlü Final'in 12'sinde finale çıktı


Kariyerinde 18 kez Dörtlü Final heyecanı yaşayan Obradovic, 12 kez takımlarını finale çıkardı.


Obradovic, bu finallerin ise sadece 3'ünü kaybetti. Sırp başantrenör 2001 yılında Panathinaikos, 2016 ve 2018 senelerinde de Fenerbahçe'yle final kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.


Ivan Obradovic, Real Madrid, Fenerbahçe, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:44 

Son Dakika Spor Zeljko Obradovic'in başarılarla dolu Fenerbahçe Beko kariyeri - Son Dakika Spor
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