Son Dakika Haberleri: Zenit, THY Avrupa Ligi'ne katıldı
Son Dakika Spor Haber

Zenit, THY Avrupa Ligi'ne katıldı

12 dakika önce

THY Avrupa Ligi'nde 2019-20 sezonuna özel davetiyeyle (wildcard) katılma hakkı kazanan takım, Rusya temsilcisi Zenit oldu.

Zenit, THY Avrupa Ligi'ne katıldı, System.String[]
THY Avrupa Ligi'nde 2019-20 sezonuna özel davetiyeyle (wildcard) katılma hakkı kazanan takım, Rusya temsilcisi Zenit oldu.
THY Avrupa Ligi yönetimi ile Avrupa Ligi Ticari Varlıkları (ECA) arasında Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen toplantının ardından alınan kararla, organizasyonda gelecek sezon mücadele edecek 18. takım belirlendi.
Turnuvaya 18. sıradan özel davetiyeyle katılım başvurusunda bulunan aday takımlar arasında Zenit'in, THY Avrupa Ligi'nde 2019-20 sezonunda yer alması kararlaştırıldı. Rusya temsilcisi, bu kararla tarihinde ilk kez organizasyonda yer alma hakkı elde etti.
Geçen yıl kasım ayında alınan kararla, turnuvada takım sayısının bu sezondan itibaren 16'dan 18'e çıkarılacağı ve Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'in lige katılacağı duyurulmuştu.
Gelecek sezon THY Avrupa Ligi'nde yer alacak takımlar şöyle:
ALBA Berlin (Almanya)

Anadolu Efes (Türkiye)
AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)
Kızılyıldız (Sırbistan)
CSKA Moskova (Rusya)
Barcelona Lassa (İspanya)
Bayern Münih (Almanya)
Fenerbahçe Beko (Türkiye)
Khimki (Rusya)
Baskonia (İspanya)
LDLC ASVEL (Fransa)
Maccabi FOX (İsrail)
Olympiakos (Yunanistan)
Panathinaikos (Yunanistan)
Real Madrid (İspanya)
Valencia (İspanya)

Zalgiris Kaunas (Litvanya)
Zenit (Rusya)
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:52 Kaynak: AA
rusya, zenit, avrupa, THY, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İsrail Rusya'yı hava sahasında GPS sinyallerini engellemekle suçladı Atletico Madrid, Joao Felix için Benfica'ya serbest kalma bedeli olan 126 milyon euro teklif etti Otomotiv devi Ford, Avrupa'da 12 bin kişiyi işten çıkaracak İzlanda'da yaşanan fırça skandalı sonrası Lucescu'ya şişe uzatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 13:04:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zenit, THY Avrupa Ligi'ne katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]