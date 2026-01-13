Zeren Spor: Avrupa'da Güç Gösterimi

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Zeren Spor'un başantrenörü Stevan Ljubicic, "Avrupa'ya kendilerini gösterdiklerini" söyledi.

Stevan Ljubicic, AA muhabirine açıklamasında, CEV Şampiyonlar Ligi'nin kendileri için yeni bir tecrübe olduğunu belirterek "Mücadele ettiğimiz ilk takım Avrupa şampiyonuydu ve kazanmaya çok yakındık ancak bizim için önemli olan Avrupa'nın en iyi takımlarına yakın olmayı görmekti. İki set alarak da Avrupa'da kendimizi göstermiş olduk. Bu beni mutlu etti ve sonuçla gurur duydum. Büyük sözler vermem ancak gittiğimiz yere kadar devam etmeyi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin dünyanın üst düzey liglerinden olduğunu vurgulayan Stevan Ljubicic, "Şampiyonluk adına dörtlü final mücadelesine girmek için her kategoride gelişmemiz gerekiyor. Bunlar arasında organizasyon, engeller, tecrübe ve destek var. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu seneki amacımız play off'ta oynamak ancak burada oynamaya dair söz vermek zor, deneyeceğiz ancak söz veremem." ifadelerini kullandı.

Takımın insanların dikkatini çektiktiğini aktaran Ljubicic, şöyle devam etti:

"Bizleri desteklemeye gelen yeni taraftarlar, yeni yüzler, görüyorum ve bir şeyleri başardığımızı görmek beni mutlu ediyor. Sadece Ankara'da değil tüm Türkiye'de tanınır olmaya başladık. Taraftara mesajım gelin ve bizi destekleyin çünkü bu takım bunu hak ediyor."

"Ankara'ya şampiyonluk getirmeyi çok isteriz."

Mor-beyazlıların smaçörü Saliha Şahin ise Zeren Spor'un Ankara takımı olarak "iyi bir yatırım yaptığını" dile getirdi.

Saliha, "İlk üçteki ve dörtteki takımları zorlamaya çalışıyoruz. Daha fazla ve daha iyi çalışmamız gerekiyor. Maç içinde yapmamız gereken şeyler var. Bir Ankara takımı olarak Ankara'ya şampiyonluk getirmeyi çok isteriz." dedi.

CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk senelerinde çok iyi oynadıklarını aktaran Saliha, "Imocoyu çok zorladık hatta almaya da çok yakındık, alabilirdik. Bu takımı bu kadar zorlayan, ilk yılında zorlayan biziz. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız maçlarda kayıpsız gidiyoruz. Gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Çeyrek finalde yine önümüze kim gelirse gelsin sonuna kadar savaşırız." diye konuştu.

Saliha, Eczacıbaşı Dynavit'te oynayan kardeşi Elif Şahin'e dair ise "Elif ile aynı oynadığımız dönemler de oldu, ayrı oynadığımız dönemler de oldu. Elif'e karşı üst seviyede karşılıklı oynamak çok keyifli. O da aynı şekilde keyif alıyor. Tabi insan yanyana oynamak ister çünkü kardeşine karşı oynamak vicdanen zor ama gün sonunda da keyifli." yorumlarını yaptı.

Taraftara desteği için teşekkür eden Şahin, "Onlar voleybola asıl değeri katıyorlar, onlar bizi motive ediyorlar. Ankara'nın gerçekten çok iyi bir seyircisi var, içten bir seyircisi var. her maçımıza bekliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.