Zeren Spor: Avrupa'da Güç Gösterimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Zeren Spor: Avrupa'da Güç Gösterimi

13.01.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başantrenör Ljubicic, Zeren Spor'un Avrupa'da kendini gösterdiğini ve şampiyonluk hedeflediklerini belirtti.

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Zeren Spor'un başantrenörü Stevan Ljubicic, "Avrupa'ya kendilerini gösterdiklerini" söyledi.

Stevan Ljubicic, AA muhabirine açıklamasında, CEV Şampiyonlar Ligi'nin kendileri için yeni bir tecrübe olduğunu belirterek "Mücadele ettiğimiz ilk takım Avrupa şampiyonuydu ve kazanmaya çok yakındık ancak bizim için önemli olan Avrupa'nın en iyi takımlarına yakın olmayı görmekti. İki set alarak da Avrupa'da kendimizi göstermiş olduk. Bu beni mutlu etti ve sonuçla gurur duydum. Büyük sözler vermem ancak gittiğimiz yere kadar devam etmeyi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin dünyanın üst düzey liglerinden olduğunu vurgulayan Stevan Ljubicic, "Şampiyonluk adına dörtlü final mücadelesine girmek için her kategoride gelişmemiz gerekiyor. Bunlar arasında organizasyon, engeller, tecrübe ve destek var. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu seneki amacımız play off'ta oynamak ancak burada oynamaya dair söz vermek zor, deneyeceğiz ancak söz veremem." ifadelerini kullandı.

Takımın insanların dikkatini çektiktiğini aktaran Ljubicic, şöyle devam etti:

"Bizleri desteklemeye gelen yeni taraftarlar, yeni yüzler, görüyorum ve bir şeyleri başardığımızı görmek beni mutlu ediyor. Sadece Ankara'da değil tüm Türkiye'de tanınır olmaya başladık. Taraftara mesajım gelin ve bizi destekleyin çünkü bu takım bunu hak ediyor."

"Ankara'ya şampiyonluk getirmeyi çok isteriz."

Mor-beyazlıların smaçörü Saliha Şahin ise Zeren Spor'un Ankara takımı olarak "iyi bir yatırım yaptığını" dile getirdi.

Saliha, "İlk üçteki ve dörtteki takımları zorlamaya çalışıyoruz. Daha fazla ve daha iyi çalışmamız gerekiyor. Maç içinde yapmamız gereken şeyler var. Bir Ankara takımı olarak Ankara'ya şampiyonluk getirmeyi çok isteriz." dedi.

CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk senelerinde çok iyi oynadıklarını aktaran Saliha, "Imocoyu çok zorladık hatta almaya da çok yakındık, alabilirdik. Bu takımı bu kadar zorlayan, ilk yılında zorlayan biziz. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız maçlarda kayıpsız gidiyoruz. Gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Çeyrek finalde yine önümüze kim gelirse gelsin sonuna kadar savaşırız." diye konuştu.

Saliha, Eczacıbaşı Dynavit'te oynayan kardeşi Elif Şahin'e dair ise "Elif ile aynı oynadığımız dönemler de oldu, ayrı oynadığımız dönemler de oldu. Elif'e karşı üst seviyede karşılıklı oynamak çok keyifli. O da aynı şekilde keyif alıyor. Tabi insan yanyana oynamak ister çünkü kardeşine karşı oynamak vicdanen zor ama gün sonunda da keyifli." yorumlarını yaptı.

Taraftara desteği için teşekkür eden Şahin, "Onlar voleybola asıl değeri katıyorlar, onlar bizi motive ediyorlar. Ankara'nın gerçekten çok iyi bir seyircisi var, içten bir seyircisi var. her maçımıza bekliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zeren Spor: Avrupa'da Güç Gösterimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Sigara tiryakilerine kötü haber Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi 3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında

12:14
İran’ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
12:08
Derbi üzerinden MEXC kampanyası Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir
Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir
11:41
Bahçeli’nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
11:32
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı! Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
11:16
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi’ye hem de DEM Parti’ye verip veriştirdi
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
11:00
Böylesi görülmedi Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 12:42:48. #7.11#
SON DAKİKA: Zeren Spor: Avrupa'da Güç Gösterimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.