Zeydan Karalar Tahliye Oldu

06.02.2026 09:41
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, suç örgütü soruşturması kapsamında tahliye edildi.

'AZİZ İhsan Aktaş' suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan, görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı verildi. Tutuklu bulunduğu Silivri Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan çıkış yapan Karalar, "Buradan bizleri yalnız bırakmayan Genel Başkanımız Özgür Özel, diğer partilerin milletvekilleri, başkan yardımcıları bizi bu süreçte hiç yalnız bırakmadılar ben buradan hepsine teşekkür ediyorum. Bu duruşmada bekliyordum. Ara karar alındı, iş bitmiştir bundan sonra tahliye yoktur diye görmemek lazım" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Aziz İhsan Aktaş' suç örgütü soruşturması kapsamında 5'i tutuklu 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu toplam 33'ü tutuklu 200 sanığın yargılanması sürüyor. Bugün görülen duruşmada hakkında 'Yurt dışına çıkış' yasağı şeklinde tahliye kararı verilen, görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan çıkış yaptı.

'BUNDAN SONRA TAHLİYE YOKTUR DİYE GÖRMEMEK LAZIM'

Cezaevi çıkışında açıklamalarda bulunan Zeydan Karalar, "Orada yatan bütün arkadaşlara buradan selamlarımı saygımı iletmek istiyorum. Tabi onları bırakıp çıkmak buruk bir sevinç ama böyle oluyor. Ben onlarında kısa sürede özgürlüklerine kavuşacaklarını yürekte inanıyorum ifadelerin hepsini izlem dinledim. Ben buradan bizleri yalnız bırakmayan Genel Başkanımız Özgür Özel, diğer partilerin milletvekilleri, başkan yardımcıları bizi bu süreçte hiç yalnız bırakmadılar ben buradan hepsine teşekkür ediyorum. Bu duruşmada bekliyordum. Ara karar alındı, iş bitmiştir bundan sonra tahliye yoktur diye görmemek lazım. Mahkeme heyeti çok dikkatli dinliyor, dosyaya çok vakıf olduğunu sorduğu sorulardan anlıyoruz. Bu bir ara karar, nihai karar ayın 20 Şubat'ta verilecek onda da sanıyorum tahliyeler bekliyoruz. Hakikaten genlerin yürümesi dahil bir efsane oldu Adana'da. Adana derler ya işte Adana bu. Onlarca insan haberi alır almaz belediyenin önünde beni bekliyorlar, esasında ben kalıp bir gün sonra gitmeyi düşünüyordum. Ama o insanlara haksızlık edemem. Belediye önünde binlerce insan toplanmış. Adana efsane oldu. Adana bir abisine, ona hizmet eden ömrünü Adana'ya adayan bir başkanı, kardeşlerine nasıl sahip çıktıkları nasıl destek olunur nasıl yalnız bırakılmaz örnek olsun'" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
