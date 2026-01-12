Zeynep Sönmez İkinci Tura Yükseldi - Son Dakika
Zeynep Sönmez İkinci Tura Yükseldi

Zeynep Sönmez İkinci Tura Yükseldi
12.01.2026 09:29
Zeynep Sönmez, Australian Open elemelerinde Laura Samson'u 6-2, 6-2 ile geçti.

ZEYNEP Sönmez, Slam turnuvası Australian Open elemelerinde rakibi Laura Samson'u mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

Australian Open elemelerinin ilk turunda klasmanın 146'ncı basamağında bulunan 17 yaşındaki Çek raket Laura Samson ile karşılaşan Zeynep Sönmez 1 saat 15 dakika süren mücadelede Samson'u 6-2, 6-2 yenerek ikinci tura adını yazdırdı. Zeynep Sönmez bu mücadelede ilk servislerinden yüzde 80 oranında puan çıkardı.

Sönmez'in elemelerin ikinci turunda rakibi dünya 180 numarası Arjantinli raket Julia Riera olacak. 23 yaşındaki Riera elemelerin ilk turunda Ena Shibahara'yı 6-4, 1-6, 6-3 mağlup etti.

Kaynak: DHA

Zeynep Sönmez, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zeynep Sönmez İkinci Tura Yükseldi - Son Dakika

12.01.2026 09:52:10
SON DAKİKA: Zeynep Sönmez İkinci Tura Yükseldi - Son Dakika
