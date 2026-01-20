Zeytin Dalı Harekatı'nın 8. Yıl Dönümü - Son Dakika
Zeytin Dalı Harekatı'nın 8. Yıl Dönümü

Zeytin Dalı Harekatı\'nın 8. Yıl Dönümü
20.01.2026 14:29
MSB, Zeytin Dalı Harekatı'nın 8. yıl dönümünde TSK'yı ve şehitleri selamladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Zeytin Dalı Harekatı'nın 8'inci yıl dönümüne ilişkin paylaşım yapıldı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu paramparça eden, hudutlarımız ile masum bölge halkının güvenliğini sağlayan Zeytin Dalı Harekatı'nın 8'inci yıl dönümünde; harekatı başarıyla icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve kahraman personelini gönülden selamlıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin huzuru ve güvenliği için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen ve canları pahasına mücadele eden kahramanlarımıza Allah'tan rahmet; kahraman gazilerimize de sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

