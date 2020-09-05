ZEYTİNBURNU'NDA 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI SALDIRI KAMERADA - Son Dakika

Zeytinburnu'nda, iki kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı, çevredeki esnafa ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Zeytinburnu Telsiz mahallesi 72. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan kahvehanede oturan bir kişiye, daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen bir kişi aracı ile gelerek silahla ateş etmeye başladı. Olayda kahvehane sahibi ile hedef gözetilen kişi yaralandı. Saldırgan olay yerinden aracıyla hızla uzaklaştı. Saldırı anında çevredeki vatandaşlarda büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Yaşanan saldırı anı saniye saniye çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracıyla sokağa saldırgan camdan silahını uzatarak kahvehaneye doğru ateş ediyor, bu sırada çevredeki vatandaşlar panik yaşıyor.

"DONDURMACININ İÇİNDE YIĞILDI KALDI"

Olayı gören Ertan Gül, "5 el ateş sesi duyduk, daha sonra dışarı çıktık. Sırtından ve ayağından vurulmuşlar. Bir tanesi dondurmacının içinde yığıldı kaldı. Polis geldi kargaşa oldu. Saldırganlar arabayla gelmiş. Kahvehanenin dışına sıktılar. 2 kişi yaralandı. Taburcu olmuş evdeymiş" dedi.

"PANİK OLDUK"

Olayın diğer tanığı Ali Ekber İldan ise, "Burada hepimiz oturuyorduk. Araba birden durdu, 4 el ateş ettiler. Buraya kadar kaçtılar. Biz de döndük baktık, panik olduk. Baya kalabalık oldu. 2 tane yaralı vardı. Birisi olaya dahilmiş, diğeri de kahveci zaten olaya dahil değil" ifadelerini kullandı.