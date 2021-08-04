Zeytinburnu'nda kazı çalışmasında kaza - Son Dakika

Patlama sonrası oluşan hafif çaplı yangında işçilerden biri kolundan yaralandı.

Yeşiltepe Mahallesi 53. Sokak'taki 5 katlı binanın önünde kazı çalışması yapan iki işçinin yanlışlıkla yer altından geçen elektrik kablolarını koparmaları üzerine patlama meydana geldi.

Zeytinburnu 'nda kazı çalışması yapan işçilerin elektrik kablolarını koparması üzerine meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

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