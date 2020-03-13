Zeytinoğlu Grubu işçilerinin alacakları ödenmeye başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zeytinoğlu Grubu işçilerinin alacakları ödenmeye başlandı - Son Dakika

Zeytinoğlu Grubu işçilerinin alacakları ödenmeye başlandı

7 saat önce

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Zeytinoğlu Grubu'nun Entil Endüstri Yatırımları ve Ticaret AŞ, Hapalki Sanayi Ürünleri Üretim Pazarlama ve Ticaret AŞ ile Tarkon Tarım Makine ve Konstrüksiyon AŞ fabrikalarında çalışan işçilere bugün itibarıyla ödeme...

Zeytinoğlu Grubu işçilerinin alacakları ödenmeye başlandı, System.String[]

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Zeytinoğlu Grubu'nun Entil Endüstri Yatırımları ve Ticaret AŞ, Hapalki Sanayi Ürünleri Üretim Pazarlama ve Ticaret AŞ ile Tarkon Tarım Makine ve Konstrüksiyon AŞ fabrikalarında çalışan işçilere bugün itibarıyla ödeme yapmaya başlayacaklarını söyledi.

Gülal, Entil Endüstri Yatırımları ve Ticaret AŞ'de düzenlenen programda, işçi alacaklarının ödenmesi için yaklaşık 7 aydır çalıştıklarını, bu çalışmanın güzel şekilde sonuçlanmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

İşçinin ücretinin alın teri soğumadan ödenmesi gerektiğine inandıklarını belirten Gülal, şöyle dedi:

"İşçilerimize bugün itibarıyla ödeme yapmaya başlayacağız. 400 işçinin alacağı söz konusu. İlk etapta 222 işçimizin ödemesini yapacağız. Toplam yapacağımız ödeme 16 milyon 217 bin lira seviyesinde. 222 işçimizin alacağı da hemen hemen 10 milyon 335 bin lira seviyesinde. Bu dönemde ülkemizin güzel haberlere ihtiyacı vardı. Hakikaten güzel iş yaptığımızı düşünüyorum. İşçi kardeşlerimizin haklarını almasından son derece memnunum."

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da çalışanların alacaklarının TMSF Başkanı Gülal'ın katkılarıyla ödenme noktasına geldiğini, işçilerin mağduriyetinin büyük ölçüde giderildiğini söyledi.

Zeytinoğlu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Zeytinoğlu'nun da katıldığı programda Gülal, ödeme talimatını imzaladı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:42 Kaynak: AA
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