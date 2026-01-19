Zincirleme Trafik Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
19.01.2026 13:23
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Henüz plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen 2 otomobil ile bir tır, Şanlıurfa-Viranşehir Karayolu'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Ömer Alması'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı olarak Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Ali Eşin ise kurtarılamadı.

Eşin'in Viranşehir Belediyesi çalışanı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

