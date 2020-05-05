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Ziraat Odası Başkanı Bayram: "Dolu üç köyümüzde ekili araziler ve elma bahçelerine ciddi zarar...
6 saat önce
Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, dolu yağışının üç köyde ekili araziler ve elma bahçelerine ciddi zarar verdiğini söyledi.
Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, dolu yağışının üç köyde ekili araziler ve elma bahçelerine ciddi zarar verdiğini söyledi.
Dolunun zarar verdiği bölgelerde incelemelerde bulunan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, merkeze bağlı Çoğlu, Demiryurt ve Eminler köylerinde dolunun hububat ekili arazilere ve elma bahçelerinde yüzde 80'lere varan zararlar verdiğini belirtti. Arpalarda kellelerin bıçak kesmiş gibi tarlaya döküldüğünü, yine elma bahçelerinin büyük zarar gördüğünün altını çizen Bayram, "Dolu olan köylerimizde oldukça fazla ekimi yapılan mısır ve şeker pancarı da ekimlerin geç yapılmasından dolayı fazla hasar olmadığı mühendisimiz tarafından tespit edildi. Zarar gören çiftçilerimizin yaralarının devletimiz eliyle sarılması gerekmektedir. Bu hususta devletimizin gerekli hasar tespitlerini yaparak çiftçilerimize gerekli yardımların yapılacağından her zaman olduğu gibi şüphemiz yoktur. Çünkü sigortası olmayan çiftçimiz çaresizdir. Zor günlerden geçen ülkemizi Allah başka felaketlerden korusun. Dolu felaketinde zarar gören tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum " diye konuştu. - KARAMAN
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 02:21 Kaynak: İHA
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