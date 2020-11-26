Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 2 - Kırklarelispor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Göztepe, konuk ettiği Kırklarelispor'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Burak'ın sağdan ortasında Napoleoni topa gelişine vurdu, kaleci Kubilay gole izin vermedi.

31. dakikada atak yapan Kırklarelispor'da Mert Sinan'ın sert şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.

58. dakikada Gassama'nın sağ kanattan yaptığı ortada topla ceza sahası içinde buluşan Tripic rakibi geçip vurdu ancak top kaleci Kubilay'da kaldı.

69. dakikada gelişen Kırklarelispor atağında ceza sahasına giren Mert Sinan, sağ çaprazdan vurdu ancak top yan ağlarda kaldı.

83. dakikada Halil Akbunar'ın sol kanattan yaptığı orta şut karışımı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

90+3. dakikada Hamza'nın müdahalesiyle Halil'in yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı gösterdi. Kazanılan penaltı atışını kullanan Guilherme topu ağlarla buluşturdu. 2-0

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Alper Çetin xx, Suat Güz xx, Mert Bulut xx

Göztepe: Megyeri xxx, Gassama xx, Titi xx, Atınç xx, Burekovic xx, Kubilay x (Yalçın Kayan dk. 73 x), Mossoro xx, Burak x (Guilherme dk. 56 xx), Tripic x (Halil Akbunar dk. 73 xx), Efe Binici x (Soner Aydoğdu dk. 57 x), Napoleoni xx (Berkan dk. 88 ?)

Yedekler: Arda Özçimen, Murat Paluli

Teknik Direktör: İlhan Palut

Kırklarelispor: Kubilay Anteplioğlu xx, Davut x, İbrahim xx, Hamza x, Sercan x (Ersel dk. 69 x), Emre Keleşoğlu x, Serkan xx, Yunus Emre x (Görkem dk. 90 ?), Mert Sinan xx, Kubilay Akyüz x ( Atakan dk. 81 ?), Emre Balkı x

Yedekler: Umut Kaya, Erkam Erginsoy, Arda Şengül, Lütfi Efe, Emin Burak, Görkem Bitin

Teknik Direktör: Bilgin Erdem

Goller: Halil (dk. 83), Guilherme (90+3 pen.) (Göztepe)

Sarı kartlar: Efe (Göztepe), Kubilay Akyüz, Hamza (Kırklarelispor)

(Salih Yılmazsoy/İHA)