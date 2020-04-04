ZONGULDAK Ereğli'de halka maske ve dezenfektan dağıtılmaya başlandı - Son Dakika

Ereğli'de halka maske ve dezenfektan dağıtılmaya başlandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde belediye tarafından üretilen maske ve dezenfektan malzemeleri yaklaşık 50 bin çantaya konularak vatandaşlara dağıtılmaya başlandı. Ereğli Belediyesi tarafından üretimi yapılan maske ile el dezenfektanlarının dağıtımına başlandı. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık bugün düzenlenen törende yaptığı açıklamada, Ereğli'de 45 bin hane olduğunu belirterek, hazırlanan yaklaşık 50 bin çantanın birkaç gün içerisinde tüm hanelere ulaştırılacağını, çantaların içerisinde 4 adet maske, 2 adet sabun ve el dezenfektanı olduğunu belirtti. Daha sonra görevliler çantaları alıp mahallelere dağılarak çantaları dağıtmaya başladı.