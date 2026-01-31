Zonguldak'ta Balık Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
Zonguldak'ta Balık Fiyatları Yükseldi

31.01.2026 15:19
Elverişsiz hava koşulları balık avını engelledi, fiyatlar yükseldi. İstavrit 200 lira, mezgit 400 lira.

Zonguldak'ta elverişsiz hava koşulları nedeniyle balıkçıların denize açılamaması tezgahlardaki balık miktarını azalttı, fiyatların yükselmesine yol açtı.

Kentte bir süredir devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle avcılık faaliyetlerinin aksaması balık miktarını düşürdü.

Geçen haftalarda kilogramı 150 liradan satılan istavritin fiyatı 200 liraya yükselirken, mezgitin kilogramı 350 liradan 400 liraya çıktı. Barbun ve zargan 400 liradan, uskumru 250 liradan satılıyor. Çupra ve levreğin tanesi ise 350 liradan alıcı buluyor.

Kentte yaklaşık 45 yıldır balıkçılık yapan Kadir Ercan Düzer, gazetecilere, hava muhalefetinden dolayı balık miktarında azalma görüldüğünü söyledi.

Düzer, "Bu sene balık olmadı ama Allah hamsiyi, istavriti verdi. 5 aydan beri hamsi satıyoruz. Bunun yanında mezgit, istavrit, barbun da var. Hamsi bitti, peşine istavrit patladı." diye konuştu.

Çoğu balıkçının son günlerde etkili olan poyraz nedeniyle denize açılamadığını aktaran Düzer, "Tekneler çıkıyor, kayıklar çıkamıyor. Salı-çarşambaya kadar hava esecek ondan sonra hava bir tık açacak. Ramazan ayı da geliyor, ramazan ayı bereketiyle geliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

