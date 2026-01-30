Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga: 45 Yıl 10 Ay Hapis - Son Dakika
Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga: 45 Yıl 10 Ay Hapis

Zonguldak\'ta Bıçaklı Kavga: 45 Yıl 10 Ay Hapis
30.01.2026 13:49
Zonguldak'ta 3 kişinin öldüğü bıçaklı kavga davasında sanık, 45 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak'ta 3 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin davada yargılanan tutuklu sanık 45 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, 20 Temmuz 2025'te Halilcan, kardeşi Emirkan ve babaanneleri Nazmiye K'yi bıçakla öldüren tutuklu sanık Erdeniz K. ile olayda yaşamını yitirenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Halilcan ve Emirkan K'nin babaları İsmail K, ifadesinde, sanığın en ağır cezayı almasını talep etti.

Anne Fatma K. de çocuklarının bir kusuru olmadığını ifade ederek, "Bana şahit olarak Allah'ım yeter. Çocuklarıma pusu kurmuş. Hakkımı helal etmiyorum. En ağır cezayı almasını, gün görmesin istiyorum. Adalet yerini bulacak. Benim çocuklarım gibi başkasının çocukları katledilmesin." dedi.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından son sözü sorulan sanık Erdeniz K, "Evi basılan, küfür edilen, tehdit edilen benim. Ben kimseyi tehdit, küfür etmedim. Hepsi güçlü çocuklar, benim onlarla mücadele etme şansım yok. Ben evimi korudum. Onlara, 'Gidin.' diyordum, kimse gitmiyordu. Bile isteye kimseyi bıçaklamadım. Hayatım mahvoldu. Kesinlikle kin gütmedim. Ailemin namusunu, şerefini korudum. Çok üzgünüm, pişmanım." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Erdeniz K. hakkında, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan Nazmiye K'ye yönelik eyleminden 20 yıl, Halilcan K'ye yönelik eyleminden 12 yıl 6 ay ve Emirkan K'ye yönelik eyleminden 13 yıl 4 ay olmak üzere toplam 45 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

Duruşmanın ardından bir süre adliye önünde bekleyip karara tepki gösteren maktullerin yakınları, daha sonra polis ekiplerinin uyarısıyla alandan ayrıldı.

Olay

Köroğlu köyünde geçen yıl 20 Temmuz'da, aralarında husumet bulunan akraba iki grup düğün dönüşü karşılaşmış, burada başlayan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Erdeniz K. kavga sırasında Halilcan K. (24) ve Emirkan K. (18) ile olay yerinde bulunan Nazmiye K'yi (75) bıçakla yaralamış, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Zonguldak, Güncel, Kavga, Suç

