Bıçaklı kavgada kan aktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Bıçaklı kavgada kan aktı

Bıçaklı kavgada kan aktı
19.12.2025 00:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada Serkan Akdal isimli vatandaş hayatını kaybetti. Olayın ardından saldırgan yakalandı.

Zonguldak'ta iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Serkan Akdal (44), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Zonguldak Valiliği yakınında meydana geldi. Serkan Akdal ile eniştesi olduğu öğrenilen M.D. (44) arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BIÇAKLI KAVGADA HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan arbede sırasında M.D.; bıçakla Akdal'ı vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serdal Akdal, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından olay yerinden şüpheli M.D., polis ekiplerinin çalışması sonucu Fener semtindeki ağaçlık alanda yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının polisteki sorgusu sürerken Serkan Akdal'ın cesedi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Serkan Akdal'ın yakınları morg önünde sinir krizleri geçirdi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zonguldak, Güvenlik, 3-sayfa, Otopsi, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Bıçaklı kavgada kan aktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor, Fatih Tekke ile Papara Park’ta 221 gün sonra kaybetti Trabzonspor, Fatih Tekke ile Papara Park'ta 221 gün sonra kaybetti
Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız
ABD uyuşturucu taşıyan bir tekneyi daha vurdu 4 kişi hayatını kaybetti ABD uyuşturucu taşıyan bir tekneyi daha vurdu! 4 kişi hayatını kaybetti
Herkesin evinde bulunan temizlik ürünü yasaklandı Piyasadan toplatılıyor Herkesin evinde bulunan temizlik ürünü yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor
Dünyaca ünlü fenomen 10. kattan düşerek öldü Eşi gözaltına alındı Dünyaca ünlü fenomen 10. kattan düşerek öldü! Eşi gözaltına alındı
Türkiye’de de satışı vardı 162 yıllık tekstil devi iflas etti Türkiye'de de satışı vardı! 162 yıllık tekstil devi iflas etti

00:02
PFDK, Yeni Malatyaspor’u 3. Lig’e düşürdü
PFDK, Yeni Malatyaspor'u 3. Lig'e düşürdü
23:50
Habertürk çalışanı bir bir anlattı: Çürümüş sisteme itiraz edenler zorunlu izne gönderildi
Habertürk çalışanı bir bir anlattı: Çürümüş sisteme itiraz edenler zorunlu izne gönderildi
23:44
Büyük şanssızlık Samsunspor, Mainz 05 karşısında inanılmaz bir golden oldu
Büyük şanssızlık! Samsunspor, Mainz 05 karşısında inanılmaz bir golden oldu
22:51
AK Partili Tayyar: Yanına sunucuları alıp hakim ve savcıları ziyaret ediyorlar
AK Partili Tayyar: Yanına sunucuları alıp hakim ve savcıları ziyaret ediyorlar
22:35
Hakkında yakalama kararı olan Şeyma Subaşı paylaşımlarına devam ediyor
Hakkında yakalama kararı olan Şeyma Subaşı paylaşımlarına devam ediyor
21:38
Serbest bırakılan Danla Bilic’den bomba paylaşım
Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2025 00:44:18. #7.11#
SON DAKİKA: Bıçaklı kavgada kan aktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.