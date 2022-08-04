Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda, Kdz. Ereğli ilçesi Güneşli köyü mülki sınırları içerisinde yapılan operasyon neticesinde, bir şüpheli ormanlık alan içerisinde kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakalandı. Operasyonda 1 adet arama detektörü, 1 adet detektör şarj cihazı, 2 adet demir sivriç, 1 adet keser, 2 adet çekiç ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Jandarma, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ormanda kaçak kazı yaparken yakalandı - Son Dakika

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