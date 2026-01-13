Zonguldak'ta Eğitime Kar Engeli - Son Dakika
Zonguldak'ta Eğitime Kar Engeli

13.01.2026 09:16
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Zonguldak'ta eğitime ara verildi, vatandaşlar uyarıldı.

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime bugün ara verildi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, meteorolojik tahminler doğrultusunda vatandaşların ve çocukların güvenliği için bazı tedbirler alındığını duyurdu.

Hacıbektaşoğlu, bu kapsamda bugün kentteki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreş, gündüz bakımevi ve rehabilitasyon merkezleri, il düzeyinde planlamış her türlü hizmet içi eğitim ve e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek tüm e-sınav faaliyetlerine ara verildiğini bildirdi.

Vali Hacıbektaşoğlu, ayrıca kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacağını belirtti.

Hacıbektaşoğlu, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını istedi.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin de trafiğe çıkışının 1 gün süreyle kent genelinde yasaklandığı duyuruldu.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.