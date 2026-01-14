Zonguldak\'ta Elma Yerken Boğulma

Zonguldak'ta evinde elma yediği sırada nefes borusuna parça kaçması sonucu fenalaşan güvenlik görevlisi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde güvenlik personeli olarak görev yapan Nazmiye Yarbaşı Esen, evinde elma yediği sırada boğazına parça kaçması sonucu nefessiz kaldı. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Esen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Nazmiye Yarbaşı Esen, ikindi vakti son yolculuğuna uğurlanarak, Kozlu ilçesi Tuğlaharmanı Çavdar Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kozlu Askeri Tepe Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - ZONGULDAK