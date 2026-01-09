Zonguldak\'ta Kar Yağışı ve Karla Mücadele

Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor. Ereğli istikametinde ise karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Ereğli istikametinde trafik ekipleri yol denetimlerini sürdürürken Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri de iş makineleri ile karla mücadelesini sürdürdü. Ekipler kar küremenin yanı sıra tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Trafik ekipleri denetimlerde kış lastiği olmayan sürücülerin geçişine ise izin vermedi. - ZONGULDAK