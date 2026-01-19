Zonguldak'ta Kayıp Adliye Personeli İçin Arama Çalışmaları - Son Dakika
Yerel

Zonguldak'ta Kayıp Adliye Personeli İçin Arama Çalışmaları

19.01.2026 22:20
Zonguldak'ta kaybolan adliye personeli için arama çalışmaları kar yağışına rağmen sürüyor.

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kayıp adliye personelinin bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları, yoğun kar yağışına rağmen aralıksız sürdürülüyor.

Alaplı ilçesi Çengelli Köyü'nde ikamet eden ve Karadeniz Ereğli Adliyesi'nde görev yapan 31 yaşındaki Mustafa Uçar'dan, dün öğle saatlerinde avlanmak amacıyla tek başına köyden ayrılmasının ardından haber alınamadı. Ailesinin Uçar'a telefonla ulaşamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbarın ardından Zonguldak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara AFAD, Jandarma, Emniyet, UMKE, Kızılay ile gönüllü arama kurtarma ekipleri katıldı.

Arama faaliyetleri kapsamında toplam 126 personel, 24 araç, 4 dron ve 2 arama köpeği görev yaparken, yaklaşık 30 gönüllü vatandaş da çalışmalara destek veriyor. Ekipler, sarp arazi ve olumsuz hava koşullarına rağmen yaklaşık 10 kilometrelik alanda tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Çengelli Köyü mevkisinde kurulan AFAD koordinasyon merkezine gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Ekiplerden teknik bilgi alan Hacıbektaşoğlu, kayıp gencin ailesiyle de görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Hacıbektaşoğlu, yaptığı açıklamada, ihbarın alınmasının ardından tüm birimlerin hızla harekete geçtiğini belirterek, "Bütün ekiplerimiz sahada. Hava şartları nedeniyle hava araçlarından görüntü almak zor olsa da termal dronlar ve diğer teknik imkanlar aktif şekilde kullanılıyor. İnşallah en kısa sürede kendisine ulaşmayı temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Arama kurtarma ekiplerinin, bölgede en ufak bir ize ulaşabilmek için çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA

