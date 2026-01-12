Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı kapatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, ruhsatsız işletildiği tespit edilen 4 ocağın çevresinde 6 vagon, 120 metre ray, komprasör ve 17 ton 600 kilogram kömür ele geçirdi.
Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.
Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta Ruhsatsız 4 Maden Ocağı Kapatıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?