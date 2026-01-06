Zonguldak\'ta Trenin Çarptığı Sürücü Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Gemiciler Mahallesi mevkisindeki hemzemin geçitte, Yaşar Esen'in (69) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobile Karabük-Zonguldak istikametinde seyir halinde olan ağır yük treni çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine giden sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
