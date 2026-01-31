TFF 3. Lig 3. Grup 19. haftada Zonguldakspor, sahasında karşılaştığı Karabük İdmanyurduspor'u 3-0 mağlup etti.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Mehmet Terece, Şükrü Çavcı, Kenan Gende
Zonguldakspor: Enes Kalyoncu, Özkan Zileli, Ali Barak, Rıdvan Özdemir (Sabahattin Emir Boz dk. 90), Serhat Baştan, Leyis Alzin (Melih Mert Kaya dk. 90), Adem Ali Barkın (Yusuf Kulakoğlu dk. 90), Özcan Yaşar (Yiğit Kotan dk. 66), Umut Ayar, Miraç Furkan Türközü (Berkay Ekici dk. 66), Fadıl Kocaoğlu
Karabük İdmanyurduspor: Haktan Şentürk, Osman Boz (Emirhan Balarısı dk. 62), Rüzgar Eser Bostan (Mevlüt Han Ekelik dk. 88), Caner Can Kaya (Berkcan Cengiz dk. 46), Mustafa Can Birol, Göksu Mutlu, Seyit Ali Kahya, Muhammed Emin Temel (Samet Balkaya dk. 46), Yakup Ramazan Zorlu, Muhammed Kocatürk, Ömer Çetiner
Goller: Miraç Furkan Türközü (dk. 3), Rüzgar Esen Bostan (dk. 16 k.k.), Melih Mert Kaya (dk. 90) (Zonguldakspor)
Sarı kartlar: Fadıl Kocaoğlu (Zonguldakspor), Samet Balkaya (Karabük İdmanyurduspor) - ZONGULDAK
Son Dakika › Spor › Zonguldakspor 3-0 ile Galip Geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?