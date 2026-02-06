Zorbalıkla Mücadele Eğitimi - Son Dakika
Zorbalıkla Mücadele Eğitimi

Zorbalıkla Mücadele Eğitimi
06.02.2026 12:17
Gemerek'te öğrenciler, akran zorbalığı hakkında bilgilendirildi ve etkileri tartışıldı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde öğrenciler, akran zorbalığı hakkında bilgilendirdi.

Gemerek Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, İsmail Hakkı Oran Ortaokulu Rehber Öğretmeni Yakup Düzgün tarafından öğrencilere, akran zorbalığının fiziksel, psikolojik, sosyal boyutları anlatıldı.

Eğitimde, zorbalığın öğrencilerin eğitim hayatı ve kişisel gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi.

Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca da akran zorbalığıyla mücadelenin yalnızca okulların değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

Programa, kurum amirleri, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zorbalıkla Mücadele Eğitimi - Son Dakika

