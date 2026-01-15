Zsa Zsa Zsu Paris'te Fuar Heyecanı - Son Dakika
Zsa Zsa Zsu Paris'te Fuar Heyecanı

15.01.2026 18:17
Türk markası Zsa Zsa Zsu, Paris Maison & Objet Fuarı'na katıldı. Tasarımları yoğun ilgi görüyor.

Türkiye'de kurulan ev dekorasyonu ve yaşam stili markası Zsa Zsa Zsu, Fransa'nın başkenti Paris'te tasarım ve dekorasyon sektörlerini bir araya getiren "Maison & Objet Fuarı"na ilk kez katıldı.

Paris'te uluslararası tasarım ve dekorasyon profesyonellerini bir araya getiren Maison & Objet Fuarı başladı. Bu yıl yaklaşık 100 ülkeden 2 bin 300 markanın katıldığı fuar, 19 Ocak'a kadar devam edecek.

Türkiye'de kurulan ev dekorasyonu ve yaşam stili markası Zsa Zsa Zsu, bu yıl fuara ilk kez katıldı.

Markanın standı, canlı renkleriyle mağaza atmosferini yansıtırken Maximalist, Heritage, Blue ve Bold koleksiyonlarına ait ürünler sergilendi.

Zsa Zsa Zsu Baş Tasarımcısı Ali Uzan, fuarda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Paris'teki Maison & Objet Fuarı'nın dünyada tasarımcıların ve tasarımla ilgilenenlerin bir araya geldiği en prestijli noktalardan biri olduğunu söyledi.

Markalarının çalışmalarının ve tasarım süreçlerinin güzel bir sahnede yer almasının kendilerini heyecanlandırdığını belirten Uzan, fuarın bu yılki "Past Reveals Future (Geçmiş Geleceğe Işık Tutar)" teması hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Biz de tasarımlarımızı yaparken geçmişi birebir uygulamıyoruz, birebir kullanmıyoruz. Kültürü, zanaatı, formları ve insanların yaklaşımlarını bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Sonra bunları kendi dilimize çeviriyoruz. Kendi deneyimlerimizle harmanlıyoruz. Ortaya da bize ait hikayesi olan bir dünya çıkıyor. İşte tam da bu noktada Maison & Objet'nin bu seneki 'Past Reveals Future' yaklaşımı bizimle kesişiyor."

"Tasarımlarımızla karşılaşanların da aynı hissi yaşamalarını çok istedik"

Zsa Zsa Zsu'yu başından beri sadece Türkiye'de değil, uluslararası piyasada karşılık da bulabilecek, evrensel dili olan bir marka olarak tasarladıklarını anlatan Uzan, "Burada olmak, gelecekte uluslararası tasarımcılarla çalışmak, global markalarla işbirlikleri yapabilmek ve kendi coğrafyamızın dışında da satış noktalarına ulaşabilmek adına bizim için çok değerli bir adım olacak." dedi.

Uzan, markalarının ismini ararken bir his yaratabilecek yaklaşım aradıklarına dikkati çekerek, "Markanın ismini ilk duyduğumuz andan itibaren içimizde tam aradığımız o hissi ve duyguyu bulduk ve bu duyguyu çok sevdik. Tasarımlarımızla karşılaşanların da aynı hissi yaşamalarını çok istedik." ifadesini kullandı.

Markalarının bünyesindeki farklı koleksiyonları bir orkestra misali bütünsellik içerisinde değerlendirdiklerini vurgulayan Uzan, "Her koleksiyonun ayrı bir ritmi, ayrı bir enerjisi var. Ancak bunlar bir bütün içerisinde ortak bir ses ve armoni ile bir arada hareket ediyorlar. Bu da bizim koleksiyonumuzun gücünü gösteriyor." diye konuştu.

"Özgün, cesur ve renkli koleksiyonlarımız dünyanın farklı yerlerinden yoğun ilgi görüyor"

Zsa Zsa Zsu Uluslararası Yurt Dışı Perakende Genel Müdür Yardımcısı Halil Erin, yurt dışında öncelikli hedef pazarlarının Amerika, Körfez ülkeleri ve Avrupa olduğunu söyledi.

Erin, markanın her bölgede mağazalaşma gibi konularda farklı stratejileri olduğunu kaydederek, bu ay Amerika'da çok önemli 5 Market Place'te satışlara başlayacaklarını belirtti.

Yurt dışındaki ilk mağazalarının açılışını Dubai'de martta yapacaklarını aktaran Erin, Suudi Arabistan da dahil diğer Körfez ülkelerinde bu yıl ve gelecek yıl mağazalar açacaklarını dile getirdi.

Erin, özellikle Uzak Asya ve Asya pazarları içinde olmak istediklerini vurgulayarak, "Özgün, cesur ve renkli koleksiyonlarımız dünyanın farklı yerlerinden yoğun ilgi görüyor. Bu ilgi, güçlü talepler doğuruyor ve biz de bu talepleri değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Markalarının yurt dışında ilk kez bir fuara katıldığına dikkati çeken Erin, Paris'te düzenlenen Maison & Objet Fuarı'nın çok önemli bir satış noktası olduğunu vurgulayarak, "Franchise adaylarımızla burada buluşabileceğimizi ümit ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Dekorasyon, Ekonomi, Kültür, Paris, Son Dakika

