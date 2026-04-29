Züleyha Ortak Dağ’dan dikkat çeken açıklamalar

29.04.2026 17:11
Haberler.com YouTube kanalında konuşan Züleyha Ortak Dağ, terapi, kıskançlık ve sektörde yaşadığı haksızlıklarla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan programda sunucu Nur Ertürk’ün konuğu olan Züleyha Ortak Dağ, hayatına ve kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu. Programda özellikle kişisel gelişim, psikolojik dayanıklılık ve sektörde yaşanan rekabet ortamına ilişkin sözleri dikkat çekti.

“PROBLEMİ KABUL ETMEDEN ÇÖZÜM MÜMKÜN DEĞİL”

Programda psikolojik süreçlere değinen Ortak Dağ, bireylerin sorunlarını görmezden gelmek yerine kabul etmeleri gerektiğini vurguladı. “Bir problemi çözmenin ilk adımı onu kabul etmektir” diyen Ortak Dağ, “Ben bunu tek başıma atlatabilirim algısı en büyük hata” sözleriyle profesyonel destek almanın önemine dikkat çekti. Herkesin terapiye erişemediğini belirten Ortak Dağ, bireysel farkındalığın çözüm sürecinde kritik rol oynadığını ifade etti.

“SEKTÖRDE HASET VE HAKSIZLIK ÇOK FAZLA”

Kariyer yolculuğunda karşılaştığı zorluklara da değinen Ortak Dağ, özellikle sektör içindeki rekabetin olumsuz yönlerine dikkat çekti. “Emeğime nasıl çöktüklerini gördüm” ve “Haset duygusu çok fazla bizim camiada” sözleriyle yaşadığı haksızlıkları dile getiren Ortak Dağ, bu süreçte mücadeleci bir duruş sergilediğini belirtti. “Uğradığım haksızlıklara karşı asla susmadım” diyerek, yaşadığı deneyimlerin kendisini daha güçlü hale getirdiğini vurguladı.

“ARTIK KENDİ YOLUMDA İLERLİYORUM”

İnsan ilişkileri ve hayata bakış açısında önemli değişimler yaşadığını ifade eden Ortak Dağ, “Artık kimseyle muhatap olmamaya karar verdim” ve “Artık insanlarda utanma duygusu kalmadı” sözleriyle dikkat çekti. Kendi yolunu çizdiğini belirten Ortak Dağ, “Doğduğun yeri ve aileni değiştiremezsin ama kendini ve hayatını değiştirebilirsin” mesajıyla bireysel dönüşümün önemine vurgu yaptı. Program boyunca yaptığı açıklamalar, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

