Edinilen bilgilere göre, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen akrabalar, yaşanan anlaşmazlığı konuşmak amacıyla bir aile evinde bir araya geldi. Buluşma sırasında taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında bıçakla yaralanan Salman Yıldırım, aldığı darbeler sonucu yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alan ekipler, olayın meydana geliş şekli ve sorumluların belirlenmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber: Halit Öztürk