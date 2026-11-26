Aile evinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada Salman Yıldırım öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aralarında önceden husumet bulunan akrabaların aile evinde anlaşmazlığı konuşmak için bir araya gelmesiyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçakla yaralanan Salman Yıldırım yaşamını yitirdi, jandarma olayın sorumlularını belirlemek için çalışma başlattı.
Edinilen bilgilere göre, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen akrabalar, yaşanan anlaşmazlığı konuşmak amacıyla bir aile evinde bir araya geldi. Buluşma sırasında taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında bıçakla yaralanan Salman Yıldırım, aldığı darbeler sonucu yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alan ekipler, olayın meydana geliş şekli ve sorumluların belirlenmesi için çalışma başlattı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Haber: Halit Öztürk
Kaynak: Haber Platformu
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