Iğdır\'da Hastane Yolu kavşağında çarpışan iki ticari araçtan 1 sürücü yaralandı

Iğdır'da Hastane Yolu kavşağında çarpışan iki ticari araçtan 1 sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'da Hastane Yolu kavşağında iki ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 sürücü yaralandı. Yaralı sürücü Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.
Iğdır'da Hastane Yolu üzerindeki kavşakta iki ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Hastane Yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Farklı yönlerden gelen iki ticari araç kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle taksi plakalı aracın sürücüsü Yusuf Badruk yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Yusuf Badruk, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Haber: Halit Öztürk
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