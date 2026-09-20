Iğdır'da Hastane Yolu kavşağında çarpışan iki ticari araçtan 1 sürücü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Iğdır'da Hastane Yolu kavşağında çarpışan iki ticari araçtan 1 sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır\'da Hastane Yolu kavşağında çarpışan iki ticari araçtan 1 sürücü yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da Hastane Yolu kavşağında iki ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 sürücü yaralandı. Yaralı sürücü Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.

Iğdır'da Hastane Yolu üzerindeki kavşakta iki ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Hastane Yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Farklı yönlerden gelen iki ticari araç kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle taksi plakalı aracın sürücüsü Yusuf Badruk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Yusuf Badruk, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: Halit Öztürk

Kaynak: Haber Platformu
Devlet HastanesiOtomobilHastaneGüncelIğdırSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arkadaşının verdiği su kabağı tohumların deneme amaçlı ekti, boyu 1 metreye dayandı Arkadaşının verdiği su kabağı tohumların deneme amaçlı ekti, boyu 1 metreye dayandı
Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ’Filistin’ sloganları attı, büyükelçi sahneye çıkıp sarıldı Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto 'Filistin' sloganları attı, büyükelçi sahneye çıkıp sarıldı
Bu neyin öfkesi Kardeşini öldüren ağabey tutuklandı Bu neyin öfkesi! Kardeşini öldüren ağabey tutuklandı
Dünyanın konuştuğu olayda yeni gelişme İsrail imzayı attı Dünyanın konuştuğu olayda yeni gelişme! İsrail imzayı attı
İYİ Partili başkana saldırı Otomobiline binerken darbedildi İYİ Partili başkana saldırı! Otomobiline binerken darbedildi
Karadeniz’deki sel felaketinde son durum AFAD’a yüzlerce ihbar geldi Karadeniz'deki sel felaketinde son durum! AFAD'a yüzlerce ihbar geldi
21:07
“Pişman mısınız“ sorusuna Kılıçdaroğlu’ndan manidar cevap
"Pişman mısınız?" sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan manidar cevap
21:04
Kurtlar Vadisi’ndeki gizem yıllar sonra yeniden gündemde Bilirkişi atandı, 397 bölüm tek tek incelenecek
Kurtlar Vadisi'ndeki gizem yıllar sonra yeniden gündemde! Bilirkişi atandı, 397 bölüm tek tek incelenecek
20:35
Süper Lig’de 8 gollü maç sonrası istifa
Süper Lig'de 8 gollü maç sonrası istifa
20:23
Fransız istihbarat servisleri olası Rus saldırısı için 2027 sonbaharını işaret etti
Fransız istihbarat servisleri olası Rus saldırısı için 2027 sonbaharını işaret etti
20:15
Almanya’da tarihi seçim: Elif Eralp Berlin Eyalet Başbakanı oluyor
Almanya'da tarihi seçim: Elif Eralp Berlin Eyalet Başbakanı oluyor
20:12
Fon soruşturması genişliyor İş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı
Fon soruşturması genişliyor! İş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 21:50:10. #.0.2#
SON DAKİKA: Iğdır'da Hastane Yolu kavşağında çarpışan iki ticari araçtan 1 sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement